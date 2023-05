Voor de Grand Prix van Azerbeidzjan wisten de bookmakers het zeker: Max Verstappen zou de stratenrace in Baku winnen. Een zege van de tweevoudig wereldkampioen leverde immers een magere quotering van 1,40 op, ten opzichte van de 5,50 voor 'streetfighter' Sergio Perez. Het viel echter de kant van de Mexicaan op, die daardoor net als Verstappen op twee zeges kwam te staan en het gat verkleind heeft tot zes punten.

Dat vertaalt zich voor de Grand Prix van Miami ook in iets andere verhoudingen bij de bookmakers, al is Verstappen nog steeds de duidelijke favoriet. Nu levert een zege van de Nederlander, die vorig jaar al won op het Miami International Autodrome, namelijk een quotering van 1,50 op. Wel is Perez net als in het kampioenschap naar Verstappen toe gekropen en kan een zege van hem op een odd van 4,00 rekenen.

Het lijkt daarmee opnieuw een Red Bull-feest te worden, wat op basis van de eerste vier races geen verrassing mag heten. Een zege voor Charles Leclerc, die als de nummer drie gezien wordt in Miami, resulteert in 13 keer de inzet. Fernando Alonso volgt kort op de Monegaskische Ferrari-coureur met een quotering van 15,00. Nyck de Vries hoopt na het rampzalige weekend in Baku terug te slaan, maar hoeft volgens de bookmakers niet op wonderen te hopen in Miami.

Coureur Winnaar Podiumplaats Max Verstappen 1,50 1,17 Sergio Perez 4,00 1,30 Charles Leclerc 13,00 2,10 Fernando Alonso 15,00 2,20 Lewis Hamilton 26,00 3,50 George Russell 34,00 4,75 Carlos Sainz 34,00 4,75 Lance Stroll 81,00 9,00 Nyck de Vries 2.001 201,00

Dat Verstappen de favoriet is voor de zege in Miami, valt ook te lezen uit het feit dat tégen een zege van de Nederlander inzetten een magere quotering van 2,45 oplevert. Inzetten tegen een zege van Perez levert 1,21 op. Alonso is met een 1,01 odd de laatste coureur op wie ingezet kan worden op dit gebied. Een Red Bull-zege is in ieder geval zo goed als zeker, als het aan de bookmakers ligt. De quotering voor een overwinning van Red Bull bedraagt slechts 1,14. Mocht Ferrari met Charles Leclerc of Carlos Sainz winnen, dan krijg je 9 keer de inzet terug. Daarmee is Ferrari de naaste concurrent van Ferrari, aangezien Aston Martin (13,00) en Mercedes (15,00) aanzienlijk hogere odds krijgen voor een zege in de kuststad in Florida.