De strijd om beide Formule 1-wereldtitels is reeds beslecht, met Max Verstappen en Red Bull Racing als oppermachtige winnaars. Toch staat er nog aardig wat op het spel in de laatste drie Grands Prix. Zo kan Verstappen een uniek record verbreken van aantal overwinningen in een seizoen. Zijn teamgenoot Sergio Perez wil dit weekend voor zijn thuispubliek schitteren en als eerste Mexicaan de GP van Mexico op zijn naam schrijven. Ferrari en Mercedes zullen er alles aan doen om de hegemonie van de formatie uit Milton Keynes te doorbreken, om zo met een goed gevoel richting de winterstop te werken. Voor de bookmakers is er echter maar een favoriet voor het naderende raceweekend.

De strijd om de pole-position gaat volgens de bookmakers vooral tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. In veertien van de negentien verreden races stond een van de twee op de eerste startpositie. Voor iedere euro inzet krijg je bij zowel Verstappen als Leclerc 2,25 terug. Carlos Sainz volgt als derde met een odd van 5,50 na zijn sterke pole in Austin. Denk je dat thuisrijder Sergio Perez er met P1 vandoor gaat? Dan is de odd zelfs 11,00.

Ook interessant: in vier van de laatste vijf races zat de gehele top drie in de kwalificatie binnen een tiende. Pakt de polesitter (ongeacht wie dat is) met een marge van minder dan een tiende de pole op het Autodromo Hermanos Rodriguez? Dan krijg je 2,60 euro terug voor elke ingezette euro.

Record voor Max Verstappen?

Voor de zege in de Grand Prix van Mexico is de favoriet overduidelijk Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen kan met een nieuwe overwinning geschiedenis schrijven. Momenteel deelt hij het recordaantal overwinningen (13 stuks) in één Formule 1-seizoen met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Een zege in Mexico maakt hem koploper in deze unieke statistiek. De bookmakers gaan ervan uit dat hem dit lukt met een odd van 1,60. Leclerc volgt op gepaste afstand: voor elke ingezette euro krijg je 6,00 euro terug. Hamilton en Sainz volgen met respectievelijke odds van 11,00 en 12,00.

Speciale actie: Win 50 keer je inzet bij een podiumplaats van Sergio Perez in de Grand Prix van Mexico 2022

Een zege voor Red Bull Racing als constructeur levert 1,31 euro op, Ferrari volgt met een odd van 4,50. Een gokje wagen op een overwinning van Alpine? Dan krijg je liefst 201,00 euro terug voor elke ingezette euro.

Voor de snelste raceronde op zondag staat Verstappen eveneens bovenaan de tabellen met een odd van 2,10. Leclerc wordt ook hier gezien als de grootste bedreiging met 3,50. En krijgen we in Mexico eindelijk eens een ‘normale’ race zonder oponthoud door een safety car? Dan krijg je 2,40 euro terug voor elke ingezette euro.

