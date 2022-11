Bookmakers: Max Verstappen niet te stoppen in GP Brazilië

Er staat dit seizoen geen maat op Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur heeft de wereldtitel al weken op zak en bezorgde zijn werkgever ook de constructeurstitel. In Mexico zette hij bovendien een uniek record neer: met de veertiende zege van het seizoen verbeterde hij het recordaantal overwinningen in een seizoen. Daarmee verwees hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel (allebei dertien stuks) naar de tweede plaats. De Nederlander kan het record nog scherper zetten, er staan immers nog twee Grands Prix op het programma.

Speciale actie: Win 50 keer je inzet bij een podiumplaats van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Brazilië 2022

Dit weekend wordt er geracet in Brazilië. Het Autodromo Jose Carlos Pace stond in het verleden al veelvuldig garant voor spektakel en chaos. Dit jaar wordt er opnieuw volgens het sprintraceformat gereden. Dat houdt in dat de kwalificatie al op vrijdagavond na slechts een uurtje trainen op het programma staat. Op zaterdag vindt een korte race over honderd kilometer plaats. De uitslag bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Dat brengt uitdagingen met zich mee, weet Verstappen. "Het weekendformat met sprintrace betekent dat we maar weinig trainingstijd hebben, dus dat maakt het altijd iets moeilijker. We moeten ervoor zorgen dat de auto perfect is en dat moeten we doen in beperkte tijd."

Voor de bookmakers is de torenhoge favoriet voor alle sessies duidelijk: Max Verstappen. Toch is de odd voor een pole-position behoorlijk interessant: voor elke ingezette euro krijg je er 2,00 terug. Charles Leclerc wordt gezien als voornaamste uitdager met een odd van 2,75. Een pole voor Lewis Hamilton op zijn geliefde baan levert een opbrengst van 7,00 euro op voor elke ingezette euro. Datzelfde geldt voor Carlos Sainz.

Zege voor Max Verstappen in GP Brazilië?

De gedoodverfde favoriet voor de sprintrace is wederom Verstappen: een zege op zaterdag levert 1,75 op voor elke ingezette euro. Leclerc wordt ook hier gezien als voornaamste uitdager met een odd van 3,50. Een overwinning van Hamilton levert 7,00 op. Denk je dat Sergio Perez - al dan niet met wat hulp van Verstappen - de zege opeist in zijn jacht op de tweede plaats in het WK? Dan krijg je 13,00 terug voor elke ingezette euro.

Voor de Grand Prix op zondag zijn de verhoudingen nóg duidelijker. Winst van Verstappen levert een odd van 1,51 op. De bookmakers zien hier in Hamilton ook een serieuze outsider: voor een nieuwe zege van de Brit (wat zijn vierde op Interlagos zou betekenen) krijg je 8,00 terug voor elke ingezette euro. Datzelfde geldt voor Leclerc. Een overwinning van Perez levert je liefst 13,00 op. Kies je voor Red Bull Racing als winnaar, dan staat daar een odd van 1,40 op. Bij een zege van Ferrari krijg je 7,00 terug.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Jack's Casino & Sport.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+