Sinds de Grand Prix van Miami heeft de Formule 1 maar één winnaar gezien: Max Verstappen. De Nederlander troefde daar Sergio Perez af om vervolgens nog eens acht races te winnen, waardoor de teller sinds Zandvoort op negen staat. Daarmee heeft hij het record van Sebastian Vettel al geëvenaard, maar in Italië kan hij naar eenzame hoogte stijgen in de recordboeken. Als hij de race op Monza, de Temple of Speed, wint, zet hij met tien zeges op rij een ongekende prestatie neer.

Op basis van de afgelopen races staat voor de bookmakers vast dat Verstappen ook in Italië de favoriet is voor de zege. Een zege voor de Red Bull Racing-coureur levert een quotering van 1,20 op. Een podiumplek levert een stuk minder op: 1,10. Hoewel het er dus op lijkt dat Verstappen de race op Monza wint, spreekt één opvallende statistiek bepaald niet in zijn voordeel. Sinds de Grand Prix van Italië van 2019 wist de winnaar van die race het jaar erop steeds niet de finish te halen. Zo won Charles Leclerc de race tot luid gejuich van de Tifosi, maar crashte hij in 2020. Pierre Gasly won die editie van de race, maar viel in 2021 uit. Dat jaar won Daniel Ricciardo namens McLaren de race, om in 2022 de finish niet te halen. Vorig jaar ging de zege naar Verstappen, dus een zege zou niet alleen betekenen dat hij een absoluut record verbreekt, ook verbreekt hij dan de vloek van de racewinnaars op Monza.

Net als voorgaande races wordt teamgenoot Sergio Perez als naaste belager gezien van Verstappen. De kansen dat hij wint worden echter steeds kleiner naarmate Verstappen blijft domineren, wat te zien is aan de odd van 13,00. Lewis Hamilton zou op Monza de grootste bedreiging voor Red Bull moeten vormen volgens de bookmakers. Een zege voor de zevenvoudig wereldkampioen, die in de GP van Saudi-Arabië van 2021 zijn laatste F1-zege pakte, levert dan 17,00 keer de inzet op. Fernando Alonso is met zijn tweede plaats in Zandvoort weer in waardering gestegen bij de bookmakers: hij staat samen met Lando Norris op een odd van 19,00.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,20 1,10 Sergio Perez 13,00 1,67 Lewis Hamilton 17,00 2,75 Fernando Alonso 19,00 3,00 Lando Norris 19,00 3,00 Charles Leclerc 21,00 3,25 George Russell 26,00 4,00 Oscar Piastri 29,00 5,00

Ook de verwachtingen op zaterdag zien er gunstig uit voor Verstappen. De bookmakers weten immers ook dat topsnelheid hier een belangrijke rol speelt en dat de RB19 dankzij een slimme truc met de beam wing meer topsnelheid genereert met DRS open dan de concurrentie. Daarom zou zijn 29ste F1-pole 1,40 keer de inzet opleveren. Veel vertrouwen hebben de bookmakers niet in Perez: hij is de nummer twee in deze lijst met een odd van 10,00. Charles Leclerc wordt op zaterdag gezien als grootste bedreiging van Red Bull terwijl ook Alexander Albon zich in de top-acht meldt na een indrukwekkende prestatie op Zandvoort.