Bookmakers zien Max Verstappen domineren in GP Bahrein

Na de wintertest op het Bahrain International Circuit zijn alle ogen gericht op Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen is uitstekend uit de startblokken gekomen en lijkt nog altijd een voorsprong te hebben op Ferrari en Mercedes. De echte krachtsverhoudingen worden pas dit weekend duidelijk tijdens de eerste Grand Prix van het jaar.

De bookmakers delen de mening van vele experts en wijzen Max Verstappen aan als de grote favoriet voor de seizoensopener. Bij een pole-position voor de Limburger krijg je 2,25 terug voor elke ingezette euro. De concurrentie komt volgens de wedkantoren vooral uit de hoek van Ferrari. Charles Leclerc wordt gezien als grootste uitdager met een quotering van 2,70 voor een pole, gevolgd door Carlos Sainz met een odd van 7,00. Opvallend is dat Fernando Alonso hoger wordt ingeschaald dan beide mannen van Mercedes: 17,00 om 21,00.

Coureur Quotering pole-position Max Verstappen 2,25 Charles Leclerc 2,70 Carlos Sainz 7,00 Sergio Perez 10,00 Fernando Alonso 17,00 Lewis Hamilton 21,00 George Russell 21,00 Lance Stroll 81,00

Verderop in het veld kijken we natuurlijk naar nieuwkomer Nyck de Vries. De bookmakers verwachten een spannende strijd met teamgenoot Yuki Tsunoda. Wanneer de AlphaTauri-nieuweling zich voor de Japanner kwalificeert, krijg je 1,80 terug voor elke ingezette euro. Andersom is de quotering 1,90.

Max Verstappen favoriet in GP Bahrein 2023

Voor de Grand Prix van Bahrein liggen de verhoudingen aan kop van het veld anders. Verstappen is met een odd van 1,80 de torenhoge favoriet. Leclerc wordt ook hier gezien als voornaamste uitdager, maar met een riant verschil: zijn quotering zit op 5,00. Sergio Perez volgt als derde met 9,00. Opmerkelijk is dat Lewis Hamilton op de vierde plaats volgt met een quotering van 10,00, even hoog als Sainz. Als ‘best of the rest’ achter de drie topteams wordt Fernando Alonso ingeschaald met een odd van 1,25 voor een puntenfinish.

Verder naar achteren valt op dat de bookmakers weinig vertrouwen hebben in een puntenfinish van De Vries. Zijn quotering voor een top 10 finish staat op 3,25. Enkel beide Williams-mannen worden lager ingeschaald. Overigens hebben ook Tsunoda en beide Haas-rijders deze quotering van 3,25.

Coureur Quotering voor top 10 finish Max Verstappen 1,13 Charles Leclerc 1,15 Sergio Perez 1,17 Lewis Hamilton 1,20 George Russell 1,20 Carlos Sainz 1,20 Fernando Alonso 1,25 Lance Stroll 1,60 Esteban Ocon 1,70 Valtteri Bottas 1,80 Pierre Gasly 1,85 Lando Norris 1,90 Zhou Guanyu 2,25 Oscar Piastri 2,50 Nico Hülkenberg 3,25 Kevin Magnussen 3,25 Nyck de Vries 3,25 Yuki Tsunoda 3,25 Alexander Albon 3,50 Logan Sargeant 5,00

