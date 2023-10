Het seizoen 2023 nadert haar eindstation. Na de triple-header van de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië reist de Formule 1 af naar Las Vegas om vervolgens het seizoen een week later af te sluiten in Abu Dhabi. Hoewel de teams nog genoeg hebben om voor te strijden, ligt de focus bij veel teams al op 2024. Dat seizoen biedt weer genoeg kansen om er sterk bij te staan aan de start van het jaar.

Sommige teams hebben zelfs voor de zomerstop de focus naar 2024 verlegd, wetende dat er tijdens het seizoen weinig verbeterd kan worden dankzij het budgetplafond. Daardoor is een sterke start van het seizoen nog belangrijker, waardoor de rangorde nog wel eens opgeschud kan worden in 2024 - ook al zijn er geen regelwijzigingen op technisch vlak.

Teams als Alfa Romeo, Haas F1 en AlphaTauri hopen volgend jaar een stevige sprong voorwaarts te kunnen maken, aangezien zij vooralsnog de hekkensluiters zijn in 2023. Met name het zusterteam van Red Bull kende een dramatisch jaar. In het middenveld zit alles dicht bij elkaar, waardoor elke honderdste en zelfs duizendste van een seconde tijdwinst enkele posities kan schelen in 2024. Kan Aston Martin dan weer opnieuw sterk uit de startblokken komen, of weet Alpine na alle reorganisaties weer in kalm vaarwater te komen en zich te focussen op het plan van honderd races?

Vooraan is Red Bull Racing erop gebrand om het sterke seizoen 2023 te herhalen, of op zijn minst in de buurt te komen van deze unieke prestaties. De RB18 vormde een sterke basis voor de RB19, maar kan ontwerper Adrian Newey nog wat uit de hoge hoed toveren voor de RB20? Ferrari zal hopen dat het weer constant kan presteren op de zondagen en zich kan meten met Red Bull, nadat het seizoen 2022 nog veelbelovend was begonnen. Teambaas Frédéric Vasseur moest het roer omgooien met Red Bull in het vizier, maar tegelijkertijd moet in de spiegels gekeken worden naar Mercedes en McLaren. Zij hebben in het seizoen 2023 nog grotere stappen gezet en hebben maar één doel: meestrijden om de titel.

Welk team slaagt erin om er in 2024 met de constructeurstitel vandoor te gaan? Als het aan de bookmakers ligt, zal Red Bull deze voor de derde keer op rij veroveren. Zij schatten hun kansen het hoogst in met een quotering van 1,35. Opvallend is dat niet de huidige nummer 2, 3 of 4 wordt aangewezen als grootste concurrent, maar de nummer 5: McLaren. Zij hebben grote progressie geboekt en worden met een odd van 5,00 gezien als een grotere bedreiging dan Mercedes (7,50) en Ferrari (11,00). Aston Martin mocht wel veelbelovend zijn begonnen in 2023, maar met een quotering van 41,00 zien de bookmakers een titel in 2024 niet zomaar gebeuren. Van Alfa Romeo en Haas hebben zij de laagste verwachtingen: de constructeurstitel voor een van deze teams levert 501,00 keer de inzet op.

Constructeur Quotering als team in 2024 constructeurstitel wint Red Bull Racing 1,35 McLaren 5,00 Mercedes 7,50 Ferrari 11,00 Aston Martin 41,00 Alpine 151,00 Williams 301,00 AlphaTauri 401,00 Alfa Romeo 501,00 Haas F1 501,00

