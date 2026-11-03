Formule 1 GP van Mexico

Bonnington: 'Streng gesprek' gaf ommekeer aan F1-carrière Antonelli

Kimi Antonelli's race-engineer Peter Bonnington heeft onthuld hoe een streng gesprek de Italiaan hielp een moeilijk rookieseizoen te boven te komen

Lydia Mee

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 10:02

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Peter Bonnington, Mercedes

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Race-engineer Peter 'Bono' Bonnington van Kimi Antonelli heeft onthuld dat een "heel streng gesprek" hielp om het rookieseizoen van de Italiaanse coureur in de Formule 1 om te draaien, een jaar voordat hij wereldkampioen van 2026 werd.

Antonelli eindigde afgelopen weekend als derde in de Grand Prix van Mexico, wat genoeg was om zijn eerste titel veilig te stellen. In gesprek met F1 TV na de race blikte Bonnington terug op hoe Antonelli een lastig debuutseizoen met Mercedes in 2025 te boven kwam om in 2026 te domineren.

"Dat is een van de geweldige dingen of geweldige ervaringen waar we echt voordeel van hebben gehad, want het feit is dat je leert van je slechte dagen en dat is waar hij echt goed in is: gewoon leren", legde Bonnington uit over de moeilijke periode van Antonelli tijdens het Europese deel van het seizoen in 2025.

"We hebben aan het einde van het Europese seizoen een heel streng gesprek gehad. Daarna gingen we weer naar de overzeese races en ineens was hij zo van: 'Waarom heb je me niet eerder een schop onder mijn kont gegeven?' Dus ja, het waren zware tijden, maar wat je niet doodt, maakt je sterker, en hij is daar echt van teruggekomen."

Hoewel zijn teamgenoot George Russell het seizoen 2026 inging als duidelijke favoriet voor de titel, nam Antonelli in de derde ronde de leiding in het kampioenschap na opeenvolgende zeges in de Grands Prix van China en Japan.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ondanks dat velen aannamen dat de titeldruk hem te veel zou worden, werd de 20-jarige alleen maar sterker. Hij heeft dit seizoen tot nu toe negen Grands Prix gewonnen.

Bonnington, die eerder heeft gewerkt met zevenvoudig kampioenen Lewis Hamilton en Michael Schumacher, zei dat het begeleiden van een coureur net zozeer deel uitmaakte van zijn rol als het managen van de auto.

"Mensen hebben eerder gezegd, vooral vroeger: 'Waarom heb je geen sportpsycholoog die met coureurs werkt?' En dan denk je: nou, dat is eigenlijk min of meer wat de race-engineer moet doen. De helft van het werk is voor de auto zorgen, de andere helft is de coureur tevreden houden.

"Dus ja, hij is iemand die je makkelijk tevreden houdt. Het is een plezier om met hem te werken, maar ook om hem door de pieken en dalen ervan heen te begeleiden, vooral vorig jaar. Het hoort gewoon bij het werk. Sommigen zijn er beter in dan anderen."

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- Het Motorsport.com-team

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