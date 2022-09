Bomvolle F1-kalender in 2023: "Een compliment van de fans"

De FIA World Motor Sport Council besloot 20 september de Formule 1-kalender voor 2023 de wereld in te sturen. Het bleek een bomvol rooster met een recordaantal van 24 Grands Prix. Na de virtuele onthulling was er veel kritiek op de kalender. Zo staan er dus meer races op dan ooit tevoren, moet er nog meer gereisd worden en zijn er nauwelijks races in dezelfde regio. Met de terugkeer van China en Qatar en de toevoeging van nieuwkomer Las Vegas komen er drie verschillende Grands Prix in twee verschillende continenten bij. Spa-Francorchamps mag nog een jaar blijven en sluit de eerste helft van 2023 af, terwijl de Dutch Grand Prix de tweede seizoenshelft op 27 augustus mag aftrappen.

Haas-teambaas Guenther Steiner, die sinds het F1-debuut van de Amerikaanse formatie aan het roer staat bij de renstal, vindt 24 stuks best veel. "Maar schijnbaar is de vraag er. Het feit dat fans graag kijken naar wat wij doen, is natuurlijk het grootste compliment dat ze kunnen geven. Wij moeten hard werken om hen blij te maken", zegt de Italiaan. De Formule 1 profiteert optimaal van het toenemen van de populariteit van de sport in de Verenigde Staten. Niet alleen het aantal bezoekers in Austin is flink gestegen, met Miami kregen de VS nog een circuit op de kalender. In 2023 wordt daar met Las Vegas een derde aan toegevoegd. "Ik denk dat de drie Amerikaanse Grands Prix op het juiste moment komen. De sport is er al ontzettend populair, maar dat wordt as we speak nog meer. Het is een goede zaak dat er meer wedstrijden komen."

Miami debuteerde afgelopen mei en pakte uit. Zo werd er onder meer een neppe haven aangelegd, kwamen er veel bekende mensen op de Grand Prix af en werden Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz na de finish onder politiebegeleiding naar het podium gebracht. Veel Amerikaanser dan dat kon het niet. De organisatie van Austin houdt het in vergelijking met Miami een stuk rustiger. "Elke race heeft ook weer zijn eigen unieke dingen. Ze kopiëren elkaar niet. Ik vind het goed", vervolgt Steiner. "Amerika is een ontzettend groot land. Ze gaan elkaar niet in de weg zitten. Twee van de drie races ken ik al en ik verwacht dat ook Las Vegas een steengoede show gaat neerzetten."

Hoewel Amerika in 2023 drie Grands Prix heeft, ontbreekt er nog steeds een Amerikaanse coureur op de grid. Colton Herta was in de race voor een plekje bij AlphaTauri, maar komt acht punten te kort voor zijn superlicentie. Logan Sargeant is als Williams-junior in de race om volgend jaar naast Alexander Albon plaats te nemen, daarvoor dient Sargeant het F2-kampioenschap wel in de top-vijf af te sluiten. De laatste actieve Amerikaanse Formule 1-coureur was Alexander Rossi. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2015 debuteerde de Indy 500-winnaar en reed dat jaar nog in Japan, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië.