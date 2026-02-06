Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Bolide van Michael Schumachers eerste F1-zege levert miljoenen op

De Benetton B192 waarmee Michael Schumacher in 1992 zijn eerste Formule 1-overwinning boekte, is voor een miljoenenbedrag geveild. Toch viel de opbrengst lager uit dan verwacht.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
De Benetton B192 van Michael Schumacher

Foto door: Broad Arrow Auctions

De Benetton B192 was onderdeel van de veiling Global Icons: Online van veilinghuis Broad Arrow Auctions. Deze online veilingreeks, die vorige week werd gesloten, bestond uit drie delen en bracht in totaal meer dan 18 miljoen euro op.

Een groot deel daarvan werd opgehaald met de veiling van de Benetton B192 met chassisnummer 05. De auto waarmee Michael Schumacher tijdens de Belgische Grand Prix van 1992 zijn eerste zege in de Formule 1 veiligstelde, wisselde voor 5.082.000 euro van eigenaar. Daarmee bleef de opbrengst fors onder het vooraf verwachte bedrag van zo’n 8,5 miljoen euro.

Meer over de Benetton B192:

Chassisnummer 05 is misschien wel het bijzonderste chassis dat van de Benetton B192 is geproduceerd. Schumacher maakte er in vijf Grands Prix gebruik van en dat leverde hem in Spa-Francorchamps zijn eerste van 91 F1-zeges op. Daarmee tekende hij tevens voor de laatste overwinning van een handgeschakelde versnellingsbak in de Formule 1. Daarnaast eindigde Schumacher met dit chassis als tweede in de GP van Canada.

De afgelopen jaren zijn er diverse Formule 1-bolides van Schumacher geveild. Zo zijn in de afgelopen twee jaar onder meer de Jordan 191 waarin hij zijn debuut maakte, de Ferrari 248 F1 waarmee hij in 2006 zijn laatste F1-zeges boekte en een Ferrari F310B uit 1997 onder de hamer gegaan. Veruit de duurste F1-bolide van Schumacher was echter de Ferrari F2001, die in mei 2025 een bedrag van ruim 15 miljoen euro opbracht.

Een echte helm van Michael Schumacher uit 1994 leverde ruim 44.000 euro op.

Een echte helm van Michael Schumacher uit 1994 leverde ruim 44.000 euro op.

Foto door: Motorsport Images

De Benetton B192 was niet het enige F1-item dat in januari werd geveild door Broad Arrow. Als onderdeel van de memorabilia-veiling werd een echte, gesigneerde Bell-helm van Schumacher uit het F1-seizoen 1994 voor ruim 44.000 euro afgehamerd. Een overall die door de Duitser werd gebruikt op weg naar zijn tweede wereldtitel in 1995, leverde bijna 24.000 euro op.

Grote klappers maakte het veilinghuis echter met een replica van de helm van Ayrton Senna uit 1988. Hoewel het dus niet om een echt exemplaar ging, wisselde deze helm voor maar liefst 55.625 euro van eigenaar. Een kapotte velg waar Senna in de GP van San Marino van 1990 mee reed, werd voor bijna 34.000 euro verkocht.

