Boete voor Mercedes, waarschuwing Hamilton na moment met Sargeant

Het was een drukte van jewelste op het Jeddah Corniche Circuit tijdens de tweede vrije training. Het leverde enkele hachelijke situaties op, maar voor de stewards sprong het bijna-incident tussen Lewis Hamilton en Logan Sargeant ertussenuit. Sargeant was bezig aan een snelle ronde, iets wat niet gold voor Hamilton. De Mercedes-coureur wilde ruimte maken voor Carlos Sainz die achter hem reed, maar had niet door dat Sargeant er ook nog aan kwam. De Williams-coureur moest daarom wijd over de kerbstones van bocht 11 om een incident te voorkomen. De stewards hadden het incident genoteerd als zijnde een geval van hinderen en deze is na de sessie nader bestudeerd.

Na gehoord te hebben van Hamilton, Sargeant en de teamvertegenwoordigers en het bestuderen van videobeelden en boordradio's oordelen de stewards dat Hamilton Sargeant inderdaad in de weg zat. "Als gevolg daarvan moest Sargeant uitwijkende actie ondernemen door naast de baan te gaan om een ongeluk te voorkomen", stellen de stewards vast. "Als dat niet was gebeurd, dan zou er een ernstige crash op hoge snelheid zijn geweest."

De stewards oordelen op basis van de boordradio van Mercedes dat Hamilton niet gewaarschuwd werd voor Sargeant, die dus bezig was aan een snelle ronde. "Dat was een ernstige fout van het team, zeker gezien de snelheden op dit circuit en de aard van bocht 11, die na een serie van snelle bochten volgt en waar het zicht voor de coureur beperkt is." Uiteindelijk volgt er geen sportieve straf voor dit incident. Wel krijgt Mercedes een boete van 15.000 euro op de mat van de FIA. Hamilton heeft een tik op de vingers gekregen van de stewards.

Sainz zat eerste rang toen Sargeant voorbij schoot aan Hamilton en oordeelde op de boordradio dat de actie van Hamilton 'supergevaarlijk' was. "Hij reed in het midden van de baan. Ik kon niet aan de kant gaan. Sargeant crashte bijna door hem", oordeelde de Ferrari-coureur. Hamilton zelf legde op de boordradio uit dat hij niet had verwacht dat Sargeant eraan kwam. "Ik probeerde aan de kant te gaan voor Sainz en plots reed daar een Williams", klonk zijn uitleg op de boordradio.

Video: Bekijk hier het moment tussen Hamilton en Sargeant in VT2 in Jeddah