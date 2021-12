Na jaren van Mercedes-dominantie beschikt Max Verstappen in 2021 vanaf de eerste race over een auto waarmee hij meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het vuur na aan de schenen kan leggen. De felle strijd tussen de twee blikvangers van de Formule 1 groeit uit tot een waar titanenduel dat herinneringen oproept aan een van de grootste tweegevechten die de sport ooit gezien heeft, dat tussen Ayrton Senna en Alain Prost.

In Formule Max blikken Casper Bekking, Erwin Jaeggi, Koen Sniekers en Ronald Vording van Motorsport.com uitvoerig terug op het sensationele Formule 1-seizoen. Hoe komt het dat Verstappen nu ineens wel vanaf het begin over een competitieve wagen beschikt? Hoe gaat Hamilton om met de druk nu hij voor het eerst sinds lange tijd serieuze tegenstand krijgt? En hoe ver gaan Red Bull en Mercedes om de strijd uiteindelijk in hun voordeel te beslissen?

Ook bespreken zij de indrukwekkende opmars van Max Verstappen in de autosport: van het karting en de Formule 3 tot en de eerste meters in de koningsklasse bij Toro Rosso en de spectaculaire overstap naar Red Bull. Daarbij komen verschillende sleutelfiguren uit zijn loopbaan aan het woord, waaronder teambazen, engineers, sponsors en journalisten. Zo ontstaat er een compleet beeld van de carrière van het Limburgse racetalent tot en met zijn allerbelangrijkste Formule 1-jaar tot nu toe.

Wil je zeker zijn van een exemplaar, dan is het boek nu te bestellen via webshops zoals Bol.com. De boekhandels volgen spoedig.

Boek Formule Max Afbeelding door: Uitgeverij Volt