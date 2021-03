Winnaars boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’ bekend

Enkele weken geleden presenteerden de Nederlandse redactie van Motorsport.com en de ervaren autosportschrijver Hans van der Klis het boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij het seizoen dat komen gaat. We gaven drie exemplaren weg aan trouwe lezers van ons platform. We mochten meer dan duizend deelnemers aan de prijsvraag verwelkomen, uiteindelijk zijn er drie winnaars gekozen. In de nieuwste aflevering van de Motorsport.com Formule 1 podcast werden de namen bekendgemaakt. Jeroen van Eeten, Roland Jalving en Dave Fransen krijgen binnenkort het boek op de deurmat.

Ben jij niet een van de winnaars? Niet getreurd, het boek is nog altijd online verkrijgbaar en ligt ook bij diverse boekhandels in de schappen. Bestel jouw exemplaar hier en lees alle ins en outs over het Formule 1-seizoen 2021. Zo praat teambaas Frits van Amersfoort uitgebreid over de kwaliteiten van debutant Mick Schumacher en trekt hij de vergelijking met Max Verstappen. Circuitdirecteur Robert van Overdijk blikt terug op de teleurstellende maar logische afgelasting van de Grand Prix van Nederland, Gijs van Lennep praat uitgebreid over zijn Formule 1-debuut vijftig jaar geleden en Max Verstappen komt uiteraard ook aan bod.