Voor de tweede editie van de Grand Prix van Miami besloot de organisatie van de race om een bijzondere pre-grid ceremonie te introduceren. De twintig Formule 1-coureurs werden onder begeleiding van een orkest, cheerleaders en droog ijs aan het massaal aanwezige publiek voorgesteld. Waar de meeste coureurs een warm onthaal kregen, gold dat in mindere mate voor Max Verstappen. De Nederlander werd als kampioenschapsleider als laatste naar voren geroepen en kreeg naast gejuich ook genoeg boegeroep over zich heen.

In de race vocht Verstappen zich van de negende plaats een weg naar voren en troefde teamgenoot en polesitter Sergio Perez af in de strijd om de zege, mede door de alternatieve strategie waar hij zelf op aanstuurde. Toen de Nederlander het podium op kwam, kreeg hij opnieuw flink wat boegeroep te verduren. Dat doet hem echter niks en hij vermoedt dat het vooral te maken heeft met het feit dat hij zo succesvol is. "Als ik achteraan zou rijden, dan zou niemand zo reageren, toch? Het hoort erbij wanneer jij wint en ze degene die wint niet mogen. Ik neem de bokaal mee naar huis en zij gaan ook weer naar huis en kunnen een fijne avond hebben."

Waar veel coureurs kritisch waren op de pre-grid ceremonie, toonde Verstappen zich minder een tegenstander van het opzet. De Formule 1 is van plan om zo'n soortgelijke ceremonie bij meerdere races te doen. Verstappen blijft liever wat meer uit die schijnwerpers, maar begrijpt ook dat er gedacht moet worden aan de entertainmentwaarde voor de fans. "Om eerlijk te zijn had ik genoeg voorbereid met mijn engineer. Maar ik denk zelf dat het meer een persoonlijkheidsding is, toch? Sommige mensen staan graag wat meer in de spotlights, sommige niet. Ik niet. Wat ze hebben gedaan was onnodig. Ik praat liever met mijn engineers, loop naar mijn auto, doe mijn helm op en rijden maar. Maar ik begrijp natuurlijk ook de entertainmentwaarde. Ik hoop alleen niet dat we dit elke keer hoeven te doen, we hebben een erg lang seizoen voor de boeg en we hoeven niet elke keer zo'n entree te krijgen."