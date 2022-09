BMW heeft geen F1-plannen, focust zich op LMDh-project

Al voor het dertiende jaar op rij is Mercedes actief als fabrieksteam in de Formule 1. Daarvoor leverden ze nog veel langer motoren. Vorige maand werd bekend dat Audi als tweede Duitse merk de F1 in gaat stappen. Vanaf 2026 levert het merk met de vier ringen motoren. Aan welk team is officieel nog niet bekend, al lijkt Sauber – dat nu nog onder de naam Alfa Romeo rijdt – het beoogde klantenteam te zijn. Ook Porsche is nog geïnteresseerd in de Formule 1, al bleek eerder deze maand wel dat de deal met Red Bull Racing was afgeketst.

Mocht Porsche toch instappen, dan is BMW het enige grote Duitse sportmerk dat niet meedoet in de topklasse. Andreas Roos, hoofd van BMW M Motorsport, vertelt dat het merk absoluut geen F1-plannen heeft. “We zijn zeker niet geïnteresseerd. Je moet ook realistisch zijn. Je moet veel investeren in de Formule 1. Totdat dat terugkomt, moet je voor een lange tijd succesvol zijn. Dus we zijn blij met de projecten die we nu hebben”, vertelt Roos aan Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com.

LMDh-project

BMW focust zich nu op een project met de gloednieuwe LMDh-bolide. Volgend jaar zal de hybride-prototype uitkomen in de GTP, de topklasse van het Amerikaanse IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Het jaar daarop komt de BMW LMDh met Team WRT ook uit in het FIA World Endurance Championship. “We zijn al bezig met het de transformatie naar volledig elektrificeren. LMDh past daar perfect bij. En dat niet pas in 2026, wanneer F1 die kant op gaat. Als je er zo naar kijkt, is het voor ons het juiste moment om dit te gaan doen.”

Frank van Meel, CEO van raceteam BMW M Motorsport, erkent de marketingwaarde van de Formule 1, maar zegt dat BMW autosport niet ‘puur vanwege marketingredenen doet’. “We willen iets van de raceseries af kunnen leiden en samen ontwikkelen. Dat is waarom LMDh nu duidelijk belangrijker voor ons is dan Formule 1. Dat ligt te ver van onze M-producten, en ook te ver weg als het gaat om elektrificatie.”