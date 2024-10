Blokkerend wiel verrast Tsunoda: “Ik pushte daar niet eens hard”

Yuki Tsunoda maakte in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Mexico een uitstekende indruk. De RB F1-coureur eindigde in beide vrijdagse oefensessies op P3 en besloot zaterdag de derde vrije training op P7. Tsunoda leek vervolgens in de slotfase van Q2 op weg naar een plek in het laatste deel van de kwalificatie, totdat hij crashte in bocht 12 en daardoor op P11 bleef steken.

Een blokkerend wiel linksvoor was de oorzaak van de crash, vertelde Tsunoda na afloop aan onder meer Motorsport.com. “Daardoor verloor ik de controle. Het was game over en ik kon met geen mogelijkheid de bocht nog halen. Het is heel vreemd, want ik was daar niet echt hard aan het pushen. Bovendien had ik het hele weekend op dat punt nog geen blokkerend voorwiel gehad, dus dat verraste me. Het is heel zonde dat ik niet het maximale uit deze kans heb kunnen halen. We hadden zeker niet verwacht er in Q2 uit te vliegen. Ik voelde me vanaf de eerste training al goed en ik was gedurende het weekend aan het vliegen, dus het is heel teleurstellend om dan zo te eindigen.”

Ook voor Tsunoda’s teamgenoot Liam Lawson eindigde de kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad na Q2. De Nieuw-Zeelander leek eveneens onderweg naar een tijd die had volstaan om Q3 te halen. Lawson reed echter achter zijn Japanse collega en kon derhalve zijn ronde niet afmaken, aangezien na de crash de rode vlag werd gezwaaid. Lawson neemt naast Tsunoda plaats op de zesde startrij.

Op de vraag of het realistisch is dat beide RB F1-coureurs zondag in de punten eindigen, antwoordde Tsunoda: “Ja, ik denk het wel. Al moeten we eerst zien hoe groot de schade bij mij is, hopelijk hoef ik niet vanuit de pitstraat te starten. Het wordt niet eenvoudig, maar ik doe wat ik kan. Ik denk dat de snelheid er nog steeds is, dus hopelijk kan ik dat eruit halen als ik in schone lucht rij, want in het verkeer is het op deze hoogte niet eenvoudig. Nooit opgeven. In de vorige race reed mijn teamgenoot vanaf de laatste plaats naar de punten, alles is dus mogelijk.”

Video: Tsunoda crasht in kwalificatie voor GP Mexico