Blog: Reconstructie van een onvergetelijke zondag in Abu Dhabi

9.30 uur: In de hotelkamer in Abu Dhabi gaat na een korte nacht de wekker. Het is dan 6.30 uur in Nederland. Vandaag is de dag dat het wereldkampioenschap Formule 1 beslist wordt. Snel douchen en aankleden en met de huurauto naar de dichtstbijzijnde Costa Coffee voor een ontbijtje. Mijn collega Ronald Vording en ik werken een croissant en een grote mok koffie naar binnen, nemen de comments onder de F1-update door en springen weer in de auto om naar het Yas Marina Circuit te rijden. We zijn in het noordelijke puntje van de stad, dus we zitten zo op de veel te brede snelweg naar Yas Island.

11.30 uur: Na 25 minuten gaan we de snelweg af. We draaien de Yas Drive op en passeren een groot waterpretpark en het wereldberoemde Ferrari World. Dan komen we aan bij de West Entrance van het Yas Marina Circuit, waar we na controle van onze media-accreditatie door een tunnel onder het rechte stuk naar Bocht 6 het binnenterrein oprijden. De weg naar de media parking kunnen we inmiddels dromen. Bij de grote rotonde rechtdoor, bij de kleine rotonde linksaf, weer onder het circuit door, bij de dragstrip opnieuw naar links en vervolgens linksaf het parkeerterrein op. Na de Mazda 6 te hebben geparkeerd pakken we een shuttlebus naar de paddock.

11.50 uur: We zijn er. Maar voordat we door de poortjes gaan, doen we eerst nog een PCR-test in een van de cabines die tegenover de ingang van de paddock staan opgesteld. Het is de derde keer in een week tijd dat er een wattenstaafje in onze neus gaat. De eerste coronatest was in Nederland om op de vlucht naar Abu Dhabi te mogen stappen, de tweede op Abu Dhabi International Airport om een geldige QR-code in de lokale CoronaCheck-app te verkrijgen. En deze derde test is voor onze terugvlucht in de nacht van maandag op dinsdag. Terwijl ik wacht op Ronald, zie ik hoe Lewis Hamilton en zijn fysio Angela Cullen arriveren. Enkele cameramannen die buiten de paddock staan te posten, schieten in actie om de aankomst van de zevenvoudig kampioen vast te leggen.

12.00 uur: Het is vijf uur voor de race wanneer wij onze passen scannen en door de poortjes gaan. We slaan rechtsaf naar het mediacentrum om onze spullen klaar te zetten. De perszaal bevindt zich op de eerste verdieping van een groot vierkant gebouw dat pal naast de haven staat. Op de begane grond heb je links van een brede trap de ruimte waar de fotografen zitten. Rechts is de persconferentiezaal. We groeten de Oostenrijkse beveiliger en lopen de trap op. Bij de receptie vraag ik om een poster van de race, als aandenken aan een Grand Prix die hoe dan ook historisch wordt.

12.15 uur: Na mijn laptop te hebben neergezet en mijn internationale collega’s Jonathan Noble, Adam Cooper, Luke Smith, Alex Kalinauckas, Oleg Karpov en Khodr Rawi te hebben begroet, ga ik naar beneden om wat sfeer op te snuiven in de paddock. Ik zie Red Bull-teambaas Christian Horner de paddock oplopen. De spanning valt van het gezicht af te lezen, maar hij zegt vriendelijk hallo tegen alle fotografen die voorbij de ingang van de paddock staan opgesteld. George Russell arriveert in stijl voor zijn laatste race in dienst van Williams. De Brit draagt een bruin pak en wordt geflankeerd door in het zwart gestoken personen met een zwarte paraplu. Russell, die hiermee promotie maakt voor de film The King's Man, kan een brede glimlach niet onderdrukken. Ik loop verder en zie voor de hospitality van de Formule 1-organisatie een affiche voor de seizoensfinale staan met daarop de tekst ‘Max vs Lewis, winner takes all’, alsof het de première van een nieuwe Hollywood-film betreft. Ik wandel terug richting het mediacentrum. Voor het gebouwtje van Red Bull Racing zitten Jos Verstappen en Helmut Marko aan een tafeltje te kletsen. Dit is de dag waar beiden al jaren naartoe hebben geleefd.

13.00 uur: Na hier en daar een babbeltje te hebben gemaakt in de paddock, zit ik weer in het perscentrum, dat in Abu Dhabi nog het meeste weg heeft van een brede bioscoopzaal. Ik schrijf nog even verder aan het laatste hoofdstuk van Formule Max, een boek over het sensationele Formule 1-seizoen 2021 en de indrukwekkende weg die Max Verstappen heeft afgelegd naar dit jaar toe. Het boek moet maandag naar de zetter en dinsdag naar de drukker, dus hoe meer ik geschreven heb voor de race begint, hoe beter.

15.00 uur: Ik nuttig samen met mijn Russische Motorsport.com-collega Oleg Karpov, met wie ik gedurende het seizoen nauw samenwerk, nog een warme maaltijd op het terras van het mediacentrum. Na afloop van de race zouden we het wel eens zo druk kunnen krijgen dat van avondeten weinig meer terechtkomt, is onze gedachte.

15.30 uur: Het is anderhalf uur voor de start en in de paddock is het een drukte van belang. Met name achter de garages van Mercedes en Red Bull staan veel tv-crews. Het is slalommen geblazen om niet ineens door het beeld van Sky Sports of Channel 4 te lopen of tegen een van de vele VIP-gasten op te botsen. De spanning neemt bij iedereen op het circuit merkbaar toe.

16.20 uur: De Formule 1-wagens verlaten de pitstraat om plaats te nemen op de grid. De seizoensfinale staat nu echt op het punt om te beginnen. Ik loop nog even naar buiten om een kijkje te nemen in de pits en een foto te maken van de flypast. Daarna nog even snel een kop koffie scoren en dan is het tijd om in het mediacentrum de race te gaan volgen.

17.00 uur: De coureurs verlaten de startopstelling voor de opwarmronde. De spanning in de perszaal is inmiddels om te snijden. En dan gaat de race van start. Max Verstappen vertrekt van pole-position, maar raakt vrijwel onmiddellijk de leiding kwijt aan Lewis Hamilton. De Nederlander slaat later in de eerste ronde echter terug bij de negende bocht. Hij duikt aan de binnenkant en haalt nog net de bocht. Hij lijkt daarmee weer aan kop te komen, ware het niet dat Hamilton wijd gaat, een stuk circuit afsnijdt en ruim voor de Red Bull terugkeert op de baan. Korte tijd later komt de melding dat de stewards het niet nodig vinden om een onderzoek in te stellen naar dit moment. In het mediacentrum klinken geluiden van ongeloof, verontwaardiging en verbazing. Hoe kan het dat Hamilton de leidende positie niet moet afstaan aan Verstappen?

17.23 uur: Verstappen heeft geen antwoord op het tempo dat Hamilton weet neer te zetten in de race. De Brit heeft na dertien ronden een voorsprong van vijf seconden op de Nederlander. Verstappen zoekt de pits op om naar de harde band te wisselen en komt achter Carlos Sainz terug op de baan, waarmee hij vierde is komen te liggen. Hamilton komt een ronde later naar binnen en ligt na zijn pitstop tweede achter Perez. Het ziet er niet goed uit voor Verstappen.

17.32 uur: Hamilton heeft het gat met Perez gedicht. De Mexicaan is bewust nog niet naar de pits geroepen aangezien hij Verstappen kan helpen door Hamilton zo lang mogelijk op te houden. De coureur uit Guadalajara levert fantastisch werk. Hamilton gaat hem meerdere keren voorbij, maar Perez knokt zich op zijn oude set zachte banden telkens terug. Na twee vermakelijke ronden is de Brit er definitief langs. Maar van de acht seconden voorsprong die hij even daarvoor nog had op Verstappen, is er nog maar één over. In de perszaal is men vol lof over hoe Perez Verstappen heeft geholpen. “Checo is a legend”, bedankt Verstappen zijn teamgenoot.

17.56 uur: De inzet van Perez ten spijt weet Hamilton weer weg te rijden bij Verstappen. Het verschil bedraagt vijf seconden wanneer Antonio Giovinazzi met een technisch probleem stilvalt en een virtuele safety car wordt ingesteld. Terwijl Hamilton op de baan blijft, grijpt Verstappen het moment aan voor een tweede pitstop. De Limburger krijgt een verse set harde banden onder de auto en beschikt tijdens het laatste deel van de race dus over banden die een stuk jonger zijn dan die van Hamilton. Maar door de pitstop is zijn achterstand - met nog twintig ronden voor de boeg - opgelopen naar zestien seconden. Een simpele rekensom leert dat hij acht tienden per ronde moet goedmaken op Hamilton. Geen eenvoudige opdracht, maar de spanning is enigszins terug in de wedstrijd.

18.22 uur: Hoewel Verstappen elke ronde inloopt op Hamilton, gaat het niet snel genoeg om aan het einde van de race nog iets te kunnen proberen bij de Brit. “We hebben een wonder nodig”, realiseert Red Bull-teambaas Christian Horner zich. Menig journalist heeft al een raceverslag in de steigers staan waarin beschreven staat hoe Hamilton op dominante wijze de laatste race in Abu Dhabi wint en historie schrijft door voor de achtste keer wereldkampioen te worden. Ik heb me er zelf ook al bij neergelegd. Maar met nog vijf ronden te gaan verliest Nicholas Latifi de controle over zijn Williams in de linkerbocht na het hotel. Hij belandt in de vangrails en de safety car wordt de baan opgestuurd. Is dit het wonder dat Verstappen nodig heeft?

18.23 uur: Hamilton heeft geen andere keuze dan op de baan te blijven, maar Verstappen gaat wel naar binnen voor een set zachte banden. De vraag is nu: weten de marshals de Williams snel genoeg te bergen dat er nog een herstart kan komen? En: worden de coureurs die op een ronde achterstand rijden nog tussen Hamilton en Verstappen weggehaald? En: hoeveel ronden kunnen er eventueel nog worden geracet? Het bergen van de auto van Latifi lijkt een eeuwigheid te duren. “Dit gaat eindigen achter de safety car”, hoor ik om me heen.

18.30 uur: De wedstrijdleiding deelt mee dat de coureurs die op een ronde achterstand rijden niet langs de safety car worden gestuurd, waardoor er bij een eventuele herstart vijf auto’s tussen Hamilton en Verstappen rijden. In het mediacentrum wordt verbijsterd gereageerd en ik leg me er opnieuw bij neer dat we nog wat langer zullen moeten wachten op Verstappen zijn eerste kampioenschap. “Ja, natuurlijk. Typische beslissing”, luidt de reactie van Verstappen zelf, wanneer hij door zijn engineer Gianpiero Lambiase op de hoogte wordt gebracht. “Ik ben niet verrast!”

18.32 uur: De voorlaatste ronde is halverwege wanneer de melding komt dat de vijf wagens die tussen Hamilton en Verstappen rijden, alsnog langs de safety car worden gestuurd. Op het moment dat dit bericht op het scherm wordt getoond, hebben Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Charles Leclerc de Aston Martin Vantage al ingehaald. Sebastian Vettel volgt een paar tellen later, waarna direct het einde van de safety car-periode wordt aangekondigd. Het mediacentrum ontploft. Hier en daar wordt gelachen. Wat krijgen we hier te zien? “Michael, this isn’t right…”, horen we Toto Wolff met paniek in zijn stem zeggen. Hamilton en Verstappen rijden enkele bochten zij aan zij, alvorens de leider in de race op het gas gaat en de laatste ronde onderweg is.

18.33 uur: De gekte in de perszaal is compleet. Hamilton en Verstappen stuiven er na de herstart samen vandoor. En bij de eerste de beste inhaalmogelijkheid zet Verstappen een aanval in. Bij de vijfde bocht duikt hij van ver aan de binnenkant en de Nederlander neemt de leiding over. Ik kan het amper geloven. Zigzaggend gaat Verstappen over het rechte stuk naar de zesde bocht zodat Hamilton geen goede slipstream kan pakken, om daarna de binnenkant van de bocht af te dekken. “No, Michael! No, no, Michael! This was so not right!”, komt Wolff wanhopig in de lucht. Ondertussen zet Hamilton zijn Mercedes op het rechte stuk naar de negende bocht naast de Red Bull van Verstappen. Opnieuw verdedigt de Limburger de binnenkant, waardoor de Brit er niet langs kan komen. En dat was ook meteen de laatste inhaalmogelijkheid op het circuit. Verstappen komt als eerste over de streep en in het mediacentrum klinkt een luid applaus. Ik zit te joelen, terwijl ik met natte ogen de beelden tot me laat komen. Wat een ontknoping!

18.35 uur: “Meest bizarre einde van een Formule 1-seizoen ooit!”, zet ik op Twitter, alvorens me naar de Red Bull-hospitality te spoeden. Op een groot tv-scherm dat buiten is neergezet, zie ik hoe Verstappen in parc fermé de wereldtitel viert met zijn team, felicitaties krijgt van Hamilton en door Jenson Button wordt geïnterviewd. Achter het reusachtige scherm naast parc fermé volgt een mooi moment met vader Jos, waarna het tijd is om naar het podium te gaan.

19.00 uur: Na de podiumceremonie wordt er volop verder gefeest voor de Red Bull-hospitality. Op een gegeven moment sta ik tussen Rico Verhoeven, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert en Ali B, die filmpjes van zichzelf en elkaar staan te maken. Ik wacht op de hoofdpersonen en feliciteer als eerste manager Raymond Vermeulen, die van hot naar her vliegt. Jos Verstappen laat zich daarna zien en staat te glimmen van trots wanneer hij voor verschillende tv-camera’s zijn verhaal doet, alvorens hij ook alle tijd neemt om de aanwezige Nederlandse media te woord te staan.

19.36 uur: De feestvreugde neemt af als de documenten van de FIA binnenkomen waarin bevestigd wordt dat Mercedes in protest is gegaan. Het gaat om twee verschillende protesten. Het eerste protest heeft betrekking op een momentje achter de safety car. Voor de herstart kwam Verstappen heel even met de neus van zijn auto voor die van Hamilton. Het tweede protest gaat over het feit dat de racedirectie niet alle auto’s die op een ronde achterstand reden langs de safety car heeft gestuurd, maar alleen de vijf die tussen Hamilton en Verstappen reden. Dit zou niet volgens de procedure zijn zoals omschreven in de regels. We staan aan het begin van een lange avond.

19.45 uur: Afgevaardigden van Mercedes en Red Bull moeten zich bij het kantoortje van de stewards melden voor het eerste protest. De algehele verwachting is dat er geen sanctie wordt opgelegd voor de minieme overtreding van Verstappen, die gebeurde op een moment dat beide coureurs naast elkaar reden en afwisselend aan het remmen en het gas geven waren. Daarna wordt het tweede protest behandeld en die zaak ligt een stuk complexer, aangezien het de handelswijze van wedstrijdleider Michael Masi betreft. Verstappen en Red Bull deden niets fout, maar krijgen wel te maken met de gevolgen wanneer de stewards Mercedes gelijk geven. En die gevolgen zijn niet mals. Ondertussen zijn alle journalisten het roerend met elkaar eens: dat het na een fantastisch seizoen en een zinderende ontknoping nu wachten is op een uitspraak van de stewards, is een ramp voor de sport.

22.15 uur: De beslissing van de stewards aangaande het eerste protest komt binnen: afgewezen. Zoals verwacht. Het is nu wachten op de uitkomst van het tweede protest.

23.00 uur: Een groot aantal media heeft zich verzameld rond de schuifdeuren van het pitgebouw, waar zich het kantoortje van de stewards bevindt. De afgevaardigden van Mercedes en Red Bull zijn kort daarvoor weer binnen geroepen, waarschijnlijk om de uitspraak aan te horen. De mannen van Mercedes komen als eersten terug naar buiten, enkele minuten later volgen Horner en co. In de mailbox landt twee minuten later het statement van de stewards dat ook het tweede protest is afgewezen. Het complete Red Bull-team stormt naar het rechte stuk voor een groepsfoto. Het is voor de tweede keer die dag feest. Max Verstappen is wereldkampioen 2021!

23.28 uur: De woordvoerder van het Mercedes Formule 1-team laat via Whatsapp weten dat het team bij de stewards heeft aangegeven dat het de intentie heeft om in beroep te gaan tegen het afgewezen protest aangaande het doorlaten van de achterblijvers. Het heeft nu 96 uur om te beslissen of zij het beroep doorzet of intrekt. De woede bij Mercedes zou echter zo groot zijn dat men ook zou overwegen om naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen, waardoor de zaak nog langer zou kunnen voortslepen. Het valt niet te hopen dat het zover komt. Het zou tot donderdag, de dag waarop in Parijs de bekers worden uitgereikt aan de wereldkampioenen, duren voordat we pas weer horen van Mercedes: het beroep wordt niet doorgezet.

02.10 uur: Ronald heeft de laatste F1-update vanuit Abu Dhabi opgenomen en ik ben een eind onderweg met het laatste hoofdstuk van Formule Max, wanneer de laptops dichtgaan in het mediacentrum. We maken beneden nog een laatste kiekje, alvorens we richting de media parking lopen. De laatste shuttlebus is net tien minuten geleden vertrokken. Het mag de pret niet drukken: wat een historische dag!