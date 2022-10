Hülkenberg laat Motorsport.com zweten tijdens rondje COTA

Het is donderdagochtend en ik ben onderweg naar het circuit voor de eerste persmomenten voor de Amerikaanse Grand Prix als ik een appje krijg van het hoofd Media en Communicatie van het Aston Martin Cognizant Formule 1-team. “We zijn aan het kijken of we je vandaag in een Aston Martin kunnen zetten voor een hot lap over het circuit. Een collega van me neemt contact met je op.” Ik kan een brede glimlach niet onderdrukken als ik het bericht lees.

Eenmaal in het mediacentrum ontvang ik een e-mail met het tijdstip waarop de Pirelli Hot Laps, zoals de taxiritjes heten, plaatsvinden en een link naar een registratieformulier, waar ik enkele gegevens over mezelf moet invullen. Vervolgens moet er digitaal een waiver worden ondertekend, een uitgebreid document dat er op neer komt dat als er iets misgaat, ik niemand daarvoor aansprakelijk kan stellen. Het zij zo.

Halverwege de middag meld ik me bij de Pirelli Hot Laps-tent, die direct naast de paddock staat opgesteld. Voor de tent staat een indrukwekkende verzameling sportwagens - Aston Martins, McLarens, Mercedessen en Alfa Romeo’s - waarvan de meesten straks de baan opgaan. In een van de drie spierwitte Aston Martins zal ik straks zitten. Bij een deskje wordt gecontroleerd of ik de waiver heb ondertekend en word ik voorzien van een armbandje en lanyard, waarop staat aangegeven met welke auto ik meega en als hoeveelste ik aan de beurt ben. Ik zit in auto nummer zes en mag als tweede instappen.

Nadat een helm te hebben gepast, klets ik nog even met de mensen van Aston Martin en de andere genodigden, waaronder Mark Pannes, die eerder dit jaar bij het Circuit of The Americas is begonnen als President Strategy and Corporate Growth, en de drummer van de Amerikaanse punkband Green Day, die op vrijdagavond optreedt op het circuit. Als ik vraag wie er achter het stuur zal zitten, luidt het antwoord: Nico Hülkenberg, de reservecoureur van het team. Opnieuw verschijnt er een glimlach op mijn gezicht.

Voordat het zover is, volgt eerst nog een briefing. Als eerste wordt gevraagd hoe de lunch was en de hoop uitgesproken dat we die straks binnenhouden. Daarna volgt een korte uitleg van wat ons straks te wachten staat. Ook wordt nog even een lijstje doorgenomen met zaken die niet mee de auto in mogen. Geen eten en drinken bijvoorbeeld. “Want dat het wordt het zo’n smeerboel.” En we krijgen het verzoek om de mobiel in de broekzak te laten. “We moeten niet hebben dat er straks een mobieltje door de auto vliegt en de coureur verwondt.” Een poging doen om de ronde met een telefoon vast te leggen, zou in mijn ogen ook alleen maar afbreuk doen aan de experience. Bovendien horen we dat de wagens voorzien zijn van camera's, waarvan we na afloop de beelden krijgen toegestuurd.

Tekst loopt door onder de foto

Aston Martin-reserve Nico Hülkenberg neemt Motorsport.com-journalist Erwin Jaeggi mee over COTA. Foto: Michael Potts / LAT

Dan is het moment daar. De coureurs nemen plaats in de auto’s en rijden het circuit op, terwijl de gasten naar de startgrid lopen. Aan de rechterkant van de baan fungeren een aantal gridposities als taxistandplaats. Een groot bord met een cijfer geeft aan welke auto waar gaat stoppen en waar iedereen zich dus moet verzamelen. Ergens halverwege de startopstelling staat het bord met nummer zes. Daar moet ik dus zijn. Nadat de wagens na een opwarmronde op de grid arriveren, stapt eerdergenoemde COTA-baas als eerste van onze groep in bij Nico. Terwijl de Duitser wegspuit van de grid, zet ik mijn helm op. Zo’n 2,5 minuut later stapt Pannes, die vooraf nog een ietwat gereserveerde indruk maakte, met glunderende ogen en een smile van oor tot oor uit.

Nu is het mijn beurt. Als ik instap, ziet Hülkenberg al dat het om die journalist van Motorsport.com gaat. We lachen even naar fotograaf Michael Potts en dan gaat de deur dicht. Ik wil een gesprekje beginnen, maar Nico geeft meteen plankgas omhoog richting de eerste bocht en ik voel hoe ik door het enorme acceleratievermogen van de Aston Martin Vantage - van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,4 seconden - naar achteren wordt gedrukt in mijn stoel. Aangekomen bij de eerste bocht trapt Nico het rempedaal dusdanig hard in dat mijn lichaam naar voren schiet en mij even alle adem wordt ontnomen. Vervolgens duikt de auto naar beneden naar de tweede bocht en voel ik mezelf bijna loskomen van de autostoel. Dus dit is wat de coureurs bedoelen als ze het over een achtbaan hebben!

Hülkenberg dendert agressief over de kerbstones bij de tweede bocht en smijt de Vantage van links naar rechts en weer naar links door de Esses, waarna hij de wagen op spectaculaire wijze door de zesde bocht laat driften. Richting de achtste bocht geeft hij nog even een dot gas om twee tellen later een flinke ruk aan het stuur te geven, waardoor ik bijna bij Nico op schoot beland. De coureur uit Emmerik moet er hardop om lachen.

Bij de hairpin zie ik eindelijk kans om een vraag te stellen. Hoe staan de zaken ervoor voor volgend jaar? De Duitser wordt in verband gebracht met een racezitje bij het Haas F1 Team, de enige renstal die nog een zitje vrij lijkt te hebben voor 2023. “We zullen zien. Het is een beetje laat”, antwoordt Nico, terwijl hij de auto de scherpe linkerbocht uitstuurt. “Hoppa”, klinkt het triomfantelijk, als dat varkentje gewassen is. Op het lange rechte stuk dat volgt vertel ik hem dat ik onlangs bij zijn oude teambaas uit de karting op bezoek ben geweest, Michel Vacirca van CRG Holland. “Michel, bij hem ben ik groot geworden”, reageert de voormalig 24 uur van Le Mans-winnaar. Hülkenberg tikt de 235 kilometer per uur aan, alvorens hard in de ankers te gaan voor de twaalfde bocht. Voor de zoveelste keer neemt zijn passagier een duik naar voren.

We zijn dan alweer bij de laatste sector van het Circuit of The Americas aanbeland. Hülkenberg jaagt de bolide door de dertiende, veertiende en vijftiende bocht, waarna we bij de vermaarde lange doordraaier zijn, die geïnspireerd is op de legendarische Bocht 8 van Istanbul Park, al gaat die naar links en is de Amerikaanse versie rechtsaf. Nico scheurt er met zo’n 130 kilometer per uur doorheen.

Bij de voorlaatste bocht laat Hülkenberg met een harde remactie zijn passagier nog een laatste maal de veiligheidsriemen voelen. Hij laat de Aston Martin Vantage vervolgens nog even lekker wijd uit de laatste bocht - sinds afgelopen weekend The Andretti geheten - rollen en trapt het gaspedaal daarna goed in om al snel het tempo weer te laten zakken. “Lekker bezig”, beoordeelt hij zijn eigen rondje en stuurt de auto naar de voor hem gereserveerde plek. Ik bedank Nico voor de hot lap en laat hem weten dat ik hem in de paddock wel weer zie. De deur zwaait open en ik klim uit de auto, de Texaanse zon weer in. De andere gasten vragen hoe het was. “Heeft er iemand hier deodorant?”