Blog: Heeft de Grand Prix van Miami de hype waargemaakt?

Vorig jaar april kwam de bevestiging: in 2022 zou er voor het eerst een Formule 1-race in Miami worden verreden. Aan het project is jarenlang gewerkt - al in de jaren tachtig werd er gesproken over een Grand Prix in de Amerikaanse stad. Aanvankelijk was het idee om de coureurs over een stratencircuit door het centrum en de haven van de stad te laten racen, maar dat plan stuitte op allerlei praktische bezwaren. Uiteindelijk besloot Miami Dolphins-eigenaar Stephen Ross een baan rond zijn eigen Hard Rock Stadium aan te laten leggen. Ook dit ging niet zonder slag of stoot - omwonenden probeerden tot het laatste moment een stokje te steken voor de race - maar een week geleden is het dan eindelijk zover: de Formule 1 werkt haar eerste Grand Prix van Miami af.

Het gebeuren in Miami begint voor sommige Formule 1-media al op de woensdagochtend voorafgaand aan de race. Op de Miami Beach Golf Club heeft Mercedes-partner IWC Schaffhausen een evenement georganiseerd om geld in te zamelen voor kansarme kinderen uit The Magic City. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en American football-legende Tom Brady neemt het in een golfchallenge op tegen voormalig NFL-speler Marcus Allen en ondernemer Brandon Okpalobi. Het gaat erom welk team het verste kan slaan en welk duo het beste kan putten. Het decor - de luxueuze golfbaan met op de achtergrond de peperdure appartementsgebouwen van Miami Beach - zet meteen de toon wat betreft het exclusieve sausje dat over de gehele Grand Prix is gegoten, last but not least door de hoge ticketprijzen.

Na een interview met voormalig F1-coureur David Coulthard , die het evenement samen met actrice Kathryn Newton aan elkaar praatte, haal ik collega Jonathan Noble op bij zijn hotel, waarna we voor het eerst af koersen op het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. De organisatie trakteert de media op woensdag namelijk op een preview op het Grand Prix-weekend. Eenmaal ter plaatse is het zoeken waar we moeten zijn. Het complex met het enorme stadion als middelpunt is gigantisch. Gelukkig komen we in de paddock Richard Cregan, de CEO van de Miami Grand Prix, tegen. Hij stelt ons voor aan een vriendelijke dame die ons door de gangen onder het stadion naar de 72 Club leidt, waar we ons dienen te melden. We krijgen bij binnenkomst meteen een paraplu in onze handen geduwd. We kijken elkaar vertwijfeld aan: het is buiten toch schitterend weer? "Dit is Florida", herinneren de dames die onze aanwezigheid registreren ons aan het grillige karakter van het weer. De stralende zon kan in het warme en vochtige klimaat elk moment plaatsmaken voor een fikse onweersbui.

De rondleiding begint midden in het stadion en geeft ons een eerste indruk van hoe kolossaal de sporttempel eigenlijk wel niet is. Na een welkomstpraatje in het kleinere tennisstadion dat voor de Miami Open in het American Football-stadion is gebouwd, worden we langs verschillende VIP-locaties geleid. In een van de bars in het stadion neemt Andrew Wallis van Apex Circuit Design, het bedrijf dat de baan heeft ontworpen, het woord. Hij vertelt over de lay-out van de baan en de uitdagingen die men onderweg tegenkwam. Dat de paddock aan de smalle kant is, is volgens hem met opzet. “Dit maakt het voor jullie makkelijker om mensen tegen het lijf te lopen, dus jullie mogen mij daar nu vast voor bedanken.” Daarna gaan we met de lift naar de bovenste etage van het stadion, waar je aan de noordzijde een mooi uitzicht hebt op de snelle bochten van de eerste sector en aan de zuidkant uitkijkt op de laatste bocht en de ingang van de pitstraat. Vanaf daar zien we hoe enkele supercars de eerste hot laps over het circuit rijden.

Vervolgens mogen we beneden de campus, zoals het terrein rond het stadion genoemd wordt, verkennen. Het ziet er allemaal bijzonder gelikt uit. Maar dat mag ook wel voor de bedragen die moeten worden neergelegd voor een kaartje. Voor de goedkoopste zitplek moet 640 dollar worden afgetikt. Neem je genoegen met een staanplaats, dan ben je op vrijdag 300 dollar kwijt en op zondag 500 dollar. We komen uit bij de beruchte nephaven, waar echte jachten omgeven zijn door platen waarop water is geschilderd. Vanaf daar worden we met de trucks die op zondag ook voor de rijdersparade gebruikt worden naar de twaalfde bocht gebracht, waar zich aan de binnenkant de Hard Rock Beach Club bevindt. Daar worden toegesproken door Richard Cregan, die eerder ook een rol speelde bij de Grand Prix van Abu Dhabi, en de drijvende kracht achter het hele gebeuren in Miami Tom Garfinkel, die zelf overigens wel kon lachen om het filmpje waarin iemand een duik neemt in de nephaven. “We nemen onszelf niet al te serieus” , zegt hij, alvorens uit de doeken te doen dat de haven een knipoog is naar het oorspronkelijke plan om downtown te racen. “Ik zei tegen de Formule 1: ik heb jullie plaatjes met jachten op de achtergrond beloofd en die zullen jullie krijgen ook.”

Het programma is ten einde, maar we zijn welkom om op het circuit te blijven voor de Opening Party, die op het punt staat om te beginnen. Op het podium waar op zondag de bekers worden uitgereikt, stellen David Croft en Naomi Shiff de rijdsters uit de W Series aan het publiek voor om daarna alle coureurs en teambazen uit de Formule 1 team voor team het podium op te roepen. Vervolgens neemt Kygo het podium over voor een spetterend concert met de nodige gastoptredens.

Vanaf donderdag verloopt voor het weekend voor media weer volgens het gebruikelijke stramien. Dat betekent dat er op de eerste dag eigenlijk nauwelijks nog gesproken wordt door rijders. Dit keer hebben alleen AlphaTauri en Haas mediasessies met hun coureurs gepland. De rijders zijn stuk voor stuk onder de indruk van het complex. Pierre Gasly laat weten goede hoop te hebben als het om de actie op de baan gaat. Het circuit is immers aangelegd op een grote parkeerplaats, dus de ontwerpers konden alle bochten tekenen die ze wilde. Met die vrijheid moest er toch wel iets goeds uit de koker komen.

Een dag later vindt de eerste actie van het weekend plaats. Na afloop van de vrije trainingen zijn er vanuit de coureurs kritische geluiden te horen. Het baanoppervlak - waarvoor per lokale wetgeving lokale materialen zijn gebruikt - geeft nauwelijks grip en naast de ideale lijn is het helemaal armoe troef, waardoor inhalen volgens Sergio Perez bijna niet te doen is. Ook de chicane zint de rijders niet. Het is een smalle en langzame sectie, die volgens Max Verstappen niet geschikt is voor Formule 1-auto’s. Laat dit nu net de enige bochtencombinatie zijn waar de ontwerpers iets minder vrijheid hadden, doordat rekening gehouden moest worden met de snelweg die daar over het circuit loopt.

Esteban Ocon heeft op zaterdag een harde crash bij het uitkomen van de dertiende bocht, waar Carlos Sainz op vrijdag ook al van de baan is gegaan. De Fransman noemt het onacceptabel dat er een muur naast de krappe uitloopstrook is geplaatst en geen TecPro-barriers, die een deel van de impact kunnen absorberen. De klap van de Alpine-coureur tegen het beton maakt, bedraagt liefst 51 G , waardoor hij verplicht naar het medisch centrum moest voor een controle. Ocon is in orde, maar zijn chassis is er minder goed vanaf gekomen. Deelname aan de kwalificatie zit er niet in, waardoor hij zondag achteraan staat op de grid. De muur bij de dertiende bocht is iets waar de organisatie nog eens goed naar moet kijken voor volgend jaar.

De race op zondag verloopt niet bijster spectaculair, maar inhalen gaat beter dan menigeen vooraf dacht. De aard van het asfalt heeft ervoor gezorgd dat de baan gedurende het weekend steeds beter is geworden. Zo kan uiteindelijke winnaar Max Verstappen bij de start buitenom in de eerste bocht Carlos Sainz verschalken. Mogelijk dat het baanoppervlak kan worden aangepast voor volgend jaar, maar uiteindelijk stelde het asfalt de coureurs ook voor een goede uitdaging. Belangrijker is om de chicane voor 2022 aan te passen. Carlos Sainz na de race: “Het is bijna alsof je daar een beetje geluk nodig hebt om goed doorheen te komen. Als je hem net niet goed neemt, maakt de auto een lelijke stuiter. Neem je hem perfect, dan win je ineens twee tienden. Het voelt allemaal een beetje onnatuurlijk aan.” Volgens Verstappen kan een kleine verandering al enorm helpen. “Als ze de kerbs iets meer omhoog laten lopen, dan wordt het al een stuk prettiger om er doorheen te gaan. Misschien helpt dat al een stuk.”

Afgezien van de hoge prijzen zal het overgrote merendeel van de fans dat op het circuit was terugkijken op een geslaagd evenement, want qua beleving en voorzieningen leek alles dik in orde. En gezien het feit dat de tribunes maar voor de helft gevuld waren tijdens de vrije trainingen, was het entertainment naast de baan minstens zo belangrijk als wat er op het circuit gebeurde. Maar allicht kunnen Wallis en zijn collega’s bij Apex Circuit Design de lay-out van de baan nog iets aanpassen zodat de chicane minder een loterij wordt en er hier en daar beter kan worden ingehaald, zodat de race voor de tv-kijker wat meer te bieden heeft dan alleen mooie plaatjes.