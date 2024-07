Dat het maar een rustig weekend mag worden, denk ik bij mezelf, als ik woensdag om kwart voor zes ’s ochtends op de trein naar Schiphol stap. Er moet nog een aantal artikelen worden afgerond voor GP Magazine, het tijdschrift waarmee Motorsport.com sinds eind vorig jaar samenwerkt, en wat zou het mooi zijn als ik daar de komende dagen tussen de bedrijven door al een flink eind mee zou komen. Het pakt allemaal echter net even anders uit.

De vliegreis naar Oostenrijk verloopt bijzonder soepel. Ik ben zelfs iets eerder dan gepland op de luchthaven in Wenen. Maar als ik bij de bagageband op mijn koffer sta te wachten, zie ik mijn medepassagiers één voor één wat van de transportband pakken en naar de uitgang vertrekken. Tot ik de laatste ben die nog over is. Als na drie kwartier de eerste bagage van de volgende vlucht op de band verschijnt, voel ik de bui al hangen. Ik meld me bij de klantenservice, die bevestigt dat mijn koffer nog in Amsterdam staat.

Ik krijg een folder overhandigd waarin wordt uitgelegd hoe het nu verder gaat en een etui met daarin wat spulletjes voor de hoogste nood: een wegwerptandenborstel, een kammetje, een wit T-shirt dat veel en veel te groot is, een deodorant en twee tampons. De vraag wanneer mijn koffer alsnog arriveert, kan niet worden beantwoord. Aangezien ik er de komende dagen in de paddock toch een beetje fatsoenlijk uit moet zien, breng ik eerst een bezoek aan een groot winkelcentrum in Wenen om een nieuw setje kleding aan te schaffen, alvorens naar mijn motel in Trieben, een klein plaatsje op zo’n veertig minuten van de Red Bull Ring, te rijden.

Ja

Op donderdag is Max Verstappen een van de coureurs in de officiële persconferentie van de FIA. Maar de Nederlander is nog niet present als host Tom Clarkson om half twee precies iedereen welkom heet. De persconferentie is een kwartier onderweg als Verstappen naast Charles Leclerc, Logan Sargeant, Zhou Guanyu en Yuki Tsunoda plaatsneemt op de bank. De drievoudig wereldkampioen had file gehad van Monaco naar Cannes, waar hij vervolgens nog moest wachten op een slot van de luchtverkeersleiding voordat hij naar Oostenrijk kon vliegen, legt hij later die dag uit aan de Nederlandse pers.

Het is veel media opgevallen dat als Max de vraag krijgt of hij volgend jaar bij Red Bull rijdt, hij niet expliciet het woord ‘ja’ gebruikt in zijn antwoord. “Ik heb een contract voor de lange termijn“, klinkt het doorgaans. Of: “Ik ben tevreden waar ik nu ben.” Of: “Mijn focus ligt op dit team.“ Mede hierdoor zoemt het al maanden rond dat Verstappen wel eens naar het Formule 1-team van Mercedes zou kunnen overstappen, waar na dit jaar een plek vrij komt door het vertrek van Lewis Hamilton. De spanning in de zaal stijgt dan ook als Autosport-collega Ben Hunt de microfoon krijgt en aan Max vraagt: “Kun je met een simpel 'ja' of 'nee' antwoord geven op de vraag of je volgend jaar bij Red Bull rijdt?” Max: “Kun je dat niet uit mijn eerdere antwoord opmaken?” Na nog eens aandringen van Ben: “Oké, ja.” Niet veel later is het overal te lezen: Max Verstappen bevestigt dat hij ook in 2025 voor Red Bull uitkomt.

Ondertussen krijg ik bericht dat mijn koffer is aangekomen op het vliegveld in Wenen en dat deze kan worden bezorgd. Alleen kan men niet beloven dat de koffer voor het weekend wordt afgeleverd. Aangezien ik geen tijd heb om nog een keer te gaan shoppen, besluit ik om, nadat al het werk voor de site gedaan is, terug naar Wenen te rijden om mijn koffer op te halen. Als ik na een rit van tweeënhalf uur om half tien ’s avonds bij het loket ben waar ik mijn koffer kan afhalen, tref ik een lange rij aan. Als er na dertig minuten nog altijd geen schot in de zaak zit, ga ik naar boven om mijn beklag te doen bij de klantenservice van de luchtvaartmaatschappij. Maar als één verdieping hoger de liftdeuren opengaan, tref ik een grote chaos aan.

Wat blijkt: er is een groot aantal vluchten uitgevallen door slecht weer elders in Europa, waardoor honderden mensen zijn gestrand. Bij de klantenservice zijn beveiligers en politieagenten druk om woedende reizigers tot kalmte te manen. Medewerkers van de vliegmaatschappij hebben hun handen vol aan het beantwoorden van vragen van mensen die geen idee hebben waar ze naartoe moeten, waaronder degene die eigenlijk beneden achter het loket had moeten zitten, zo verneem ik later. Als ik eindelijk de aandacht heb van een manager, belooft hij me dat hij me zal helpen zodra het wat rustiger wordt. Om half twaalf ’s avonds heb ik eindelijk mijn koffer. Ik voel er weinig voor om nu nog tweeënhalf uur over bochtige Oostenrijkse snelwegen terug naar mijn motel te rijden. Ik besluit een hotel te boeken dat zich ongeveer halverwege bevindt en de volgende dag rechtstreeks naar het circuit te gaan.

Legendes

Als ik vrijdagochtend terug ben op het circuit, is het hommeles. Jos Verstappen heeft zich afgemeld voor de Legends Parade, die zondag in het voorprogramma van de Grand Prix plaatsvindt. Hij was gevraagd door Red Bull Oostenrijk om met de RB8 te rijden, de Formule 1-auto waarmee het team in 2012 de beide wereldtitels pakte. Maar als hij op donderdagavond verneemt dat Christian Horner, met wie hij al geen geweldige relatie heeft, dit zou hebben proberen tegen te houden, heeft hij er geen trek meer in en zegt hij af. “Ik ben helemaal klaar met hem”, aldus Verstappen senior, die eerder in het jaar nog riep dat het team het risico liep uit elkaar te vallen als Horner door zou gaan als teambaas, na door een medewerkster beschuldigd te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Ik neem poolshoogte in de Red Bull-motorhome, waar Jos nog eens duidelijk laat merken wat hij van de hele gang van zaken vindt.

Ondanks de onrust naast de baan verloopt het op het circuit allemaal voorspoedig op vrijdag. In tegenstelling tot voorgaande weekenden heeft het team meteen een goede balans te pakken. Max rijdt de snelste tijd in de vrije training en pakt daarna de pole-position voor de sprintrace door een tiende sneller te gaan dan Lando Norris. Tussen de baanactie op vrijdag door vindt er altijd een persconferentie voor teambazen plaats. Voor aanvang van het weekend maakt de FIA bekend wie erin zitten en aangezien het de thuisrace van Red Bull is, mag Horner dit keer natuurlijk niet ontbreken. Uiteraard wordt hij gevraagd naar de situatie met Jos. “Er is geen veto of iets dergelijks van mij geweest”, zegt de teambaas op de vraag of hij een stokje probeerde de steken voor het optreden van Jos. Horner wijst op het feit dat het Formule 1-team zelf niets van doen heeft met de Legends Parade. “Die wordt door het circuit georganiseerd.” Over de relatie met Jos op dit moment: “Wat Jos zijn problemen ook mogen zijn, ik heb daar echt niets over te zeggen.” En gevraagd of het niet belangrijk is om een goede band te hebben met de vader van een coureur: “Je kan niet overal controle over hebben in het leven.”

Slimme mensen

Op zaterdag gaat het crescendo bij Max en Red Bull. Norris zet in de openingsfase van de sprintrace Verstappen flink onder druk en weet de Red Bull bij de derde bocht zelfs in te halen, maar als de Limburger bij de volgende bocht meteen de leiding herovert en Oscar Piastri in diens kielzog naar de tweede plek opschuift, is de angel uit het gevecht. Verstappen wint de race voor Piastri en Norris.

Na de sprint is er een persconferentie met de top-drie en kan Verstappen voor het eerst naar de nieuwste aanvaring tussen Jos en Horner worden gevraagd. “Het is natuurlijk niet leuk”, zegt Verstappen erover. “Niet voor mij, niet voor mijn vader, niet voor Christian en niet voor het team. Je wil natuurlijk niet dat dit soort dingen gebeuren. Mijn vader is vrij duidelijk geweest over de reden erachter en ik begrijp zijn kant van het verhaal. Hij wordt gevraagd om met die auto te rijden en komt er vervolgens achter dat men liever niet heeft dat hij rijdt. Nou vindt mijn vader het helemaal niet belangrijk om met die auto te rijden, maar hij werd gevraagd. Ze zeiden tegen hem: ‘Alsjeblieft, doe het voor de Nederlandse fans.’ Hij zei toe omdat we een geweldige relatie hebben met Red Bull en dit het thuiscircuit is.” Om daarna af te sluiten: “Maar dit scenario had voorkomen kunnen worden.” Verstappen behoudt de focus ondanks al het gedoe en pakt later op de dag met vier tienden verschil de pole-position voor het treffen op zondag.

Op zaterdagavond spreek ik voormalig teambaas Günther Steiner over de heibel tussen Jos en Horner. De Italiaan had tijdens zijn periode bij het Haas F1 Team zelf geen gemakkelijke aan de vader van Nikita Mazepin, die tevens met zijn bedrijf Uralkali titelsponsor was van de Amerikaanse formatie. “Oh, ik denk dat iedere teambaas er wel eens mee te maken heeft”, zegt hij als ik hem vraag naar of hij als teambaas wel eens problemen heeft gehad met de vader van een coureur. “Maar ik zou het zelf eigenlijk geen problemen willen noemen. Het is namelijk normaal dat een vader altijd het beste voor zijn zoon wil. Daar is niets problematisch aan.” Als ik hem specifiek naar de situatie bij Red Bull vraagt: “Ik weet niet precies wat daar speelt en wil er part noch deel aan hebben. Maar ik denk dat beide partijen de wens zullen hebben om de problemen op te lossen, zodat de blik weer naar voren kan worden gericht. Soms botert het gewoon niet tussen twee mensen. Dan moet je het met elkaar eens zijn over dat je het met elkaar oneens bent, en verdergaan. Ik denk dat ze daar aan zullen werken. Het zijn slimme mensen.”

Dive-bombing

Nadat op zondagochtend de Formule 3, Formule 2 en Porsche Supercup hun wedstrijden hebben afgewerkt, is het tijd voor de veelbesproken Legends Parade. Zonder Jos Verstappen dus. Achter het stuur van de RB8 zit de Oostenrijker Patrick Friesacher, die in 2005 elf races reed voor Minardi. Daarna is het dan eindelijk tijd voor de Grand Prix. Red Bull heeft de auto tussen de sprintrace en de kwalificatie verder verbeterd, waardoor iedereen in het mediacentrum zich opmaakt voor een saaie race waarin Verstappen met overmacht de overwinning opeist. Na een goede start lijkt het die kant ook op te gaan. “Bedankt voor het ruïneren van deze sport”, sneert een Britse journalist die achter me zit.

Maar de tweede pitstop van Verstappen is langzaam door een onwillige wielmoer linksachter en eenmaal terug op de baan komt de Nederlander herhaaldelijk op de boordradio om te klagen dat de balans in de auto verdwenen is. “Het is alsof er iets mis is met de auto. Geen grip.” De kleine voorsprong die hij na het laatste bezoek aan de pits nog heeft op Norris is in mum van tijd verdwenen. Als de Brit, ook nog in het voordeel met een nieuw setje mediums terwijl Verstappen op een oude set onderweg is, binnen DRS-afstand is gekomen, volgen er meerdere inhaalpogingen bij de derde bocht. Verstappen verdedigt stevig. “Hij reageerde op mijn beweging. Dat is niet geoorloofd”, beschuldigt Norris Verstappen van ‘moving under braking’. “Hij is aan het dive-bomben”, is hoe de WK-leider de situatie ziet. Norris: “Hij kan niet blijven bewegen nadat ik mijn move heb gemaakt. Dit is gevaarlijk. We krijgen zo een grote crash.”

In het mediacentrum, dat een fantastisch uitzicht biedt over het circuit, zit iedereen op het puntje van zijn stoel. “Hoe voel je je nu?”, vraagt de Britse verslaggever achter me. Norris blijft de druk er vol op houden. In ronde 63 duikt de McLaren-coureur weer eens aan de binnenkant. Verstappen gaat wijd maar komt voor de MCL38 terug de baan op. Norris: “Hij moet de positie teruggeven. Ik zat ervoor bij de apex.” Verstappen: “Hij dwingt me weer naast de baan!” Een ronde later bereikt het gevecht een climax. Norris stuurt zijn McLaren naar de buitenkant van de derde bocht, terwijl Verstappen eerst iets naar het midden van de baan lijkt te gaan en daarna iets naar links om de bocht aan te snijden. De ruimte aan de linkerkant van de Red Bull wordt steeds kleiner. Het resultaat: een botsing. De linkerachterband van Verstappen komt tegen de rechterachterband van Norris. Beiden raken lek. Het mediacentrum explodeert. Terwijl George Russell met nog acht ronden te gaan de leiding overneemt, rijden Norris en Verstappen langzaam naar de pits. Verstappen kan zijn weg vervolgen en wordt nog vijfde, inclusief een tijdstraf van tien seconden omdat hij de botsing zou hebben veroorzaakt. Norris klimt in de pits uit de auto.

Na de race doet Verstappen eerst zijn verhaal bij de tv-ploegen om daarna de geschreven pers te woord te staan. In de zogenoemde ‘written pen’ weet hij zich meteen omringd door zo’n vijfentwintig verslaggevers, die hun mobiele telefoons en voicerecorders op hem richten in de hoop iets van zijn stem op te vangen, terwijl een helikopter die boven het circuit rondcirkelt, akelig veel lawaai produceert. “De move waarbij we tegen elkaar aan kwamen, kwam voor mij onverwacht”, zegt Verstappen, die door de DNF van Norris is uitgelopen in het kampioenschap. “Ik zag Lando natuurlijk wel aankomen en verdedigde daarom een beetje de binnenkant. En vervolgens kwamen we onder het remmen met onze achterbanden tegen elkaar, waardoor we beide een lekke band opliepen. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar hij zette van ver de aanval in in de hoop dat de ander zou uitwijken en hij de bocht nog zou halen, wat niet het geval was. Dus dan kun je natuurlijk zeggen dat ik me schuldig heb gemaakt aan ‘moving under braking’, maar daar was geen sprake van aangezien ik niet remde toen ik bewoog”, aldus Verstappen, die dus van mening is dat Norris ook een aandeel heeft in het moment. “Omdat hij van ver kwam, wat er natuurlijk gaaf uitziet - en ik houd daar zelf ook wel van - maar soms pakt het goed uit en soms niet. En vandaag pakte het niet goed uit. Dus als ik er zo op terugkijk, vind ik die straf van tien seconden een beetje aan de zware kant. Ik heb niet het gevoel dat ik iets heel erg agressiefs heb gedaan.”

Norris ziet het weinig verrassend anders. “Het was een incident en ik weet ook dat deze dingen kunnen gebeuren“, zegt hij. “Maar ik ben nog steeds heel teleurgesteld. Hij heeft mijn race geruïneerd en mijn hele auto is kapot, terwijl we al deze onderdelen volgende week nog nodig hadden voor de Britse Grand Prix op Silverstone. Ik had iets meer van Max verwacht. Vanuit mijn oogpunt deed hij drie keer iets oneerlijks. Maar hij kreeg geen waarschuwing. De laatste keer heeft hij de race voor ons allebei verpest.” De vriendschap tussen de twee wordt behoorlijk op de proef gesteld met deze clash.

Later na de race spreek ik in de paddock van de Red Bull Ring met David Coulthard. “Het is de eerste keer dat Lando op dit niveau met Max aan het vechten is”, zegt de oud-coureur van zowel McLaren als Red Bull Racing, nadat zijn werk als Formule 1-analist van Channel 4 erop zit voor het weekend. “We hebben eerder Lewis en Max zo met elkaar zien vechten. Zij kwamen er met de tijd achter hoe ver ze bij elkaar kunnen gaan. Lando is nog steeds aan het leren hoe het is om zo met Max te vechten. Maar laat ik daar één ding aan toevoegen: Max is een fucking snelle en harde racer die zich niet zomaar laat inhalen.” Het is half tien 's avonds als ik het circuit verlaat. Dit weekend was allesbehalve rustig.