Blog GP van België: Spa-Francorchamps, een dodelijk mooi F1-circuit

Terwijl de mediadag op Spa-Francorchamps ten einde loopt, verzamelen zich steeds meer mensen op het rechte stuk met start-finish. Sommigen dragen al een blauw shirt met daarop de tekst ‘Racing for Anthoine’. Anderen krijgen er eentje aangereikt vanaf de truck die normaal gesproken gebruikt wordt voor de rijdersparade. Op initiatief van Pierre Gasly wordt er zo een rondje over het circuit hardgelopen ter nagedachtenis van zijn maatje Anthoine Hubert, die in 2019 om het leven kwam tijdens de Formule 2-race op het circuit van Spa.

Het moment dat het ongeluk van Hubert gebeurde, staat me nog zeer helder voor de geest. Ik stond op dat moment op het dak van het Red Bull Energy Station voor een mediasessie van Alexander Albon, die dat weekend zijn eerste race voor Red Bull Racing reed. Terwijl de Thai de vragen van de journalisten beantwoordde, was op een scherm achter hem de hoofdrace van de Formule 2 te zien. Opeens werd het onrustig onder de aanwezige verslaggevers. Er klonk geroezemoes en er werd naar het scherm gewezen. Er was iets gebeurd bovenaan de Raidillon en er waren meerdere auto's bij betrokken. De rode vlag was uitgehangen. Albon draaide zich om en sprak tijdens het kijken naar het scherm de hoop uit dat iedereen in orde is. De Raidillon is door de hoge snelheden die daar gehaald worden en de korte afstand tot de bandenstapels een van de gevaarlijkste plekken op de kalender. Vragen aan Albon werden er niet meer gesteld, waardoor er een wat vreemd einde kwam aan de mediasessie.

Ik spoedde mij terug naar het mediacentrum om te kijken of er al meer duidelijk was over het lot van de coureurs die bij het ongeval betrokken waren, naast Hubert ook Juan Manuel Correa en Giuliano Alesi. Dat was bij aankomst nog niet het geval, wat op zich al een zeer ongunstig teken was. Met een knoop in mijn maag zat ik in het mediacentrum, maar van werken kwam maar weinig terecht. Aan het begin van de avond werd in de perszaal een statement uitgedeeld door de FIA. "De FIA moet helaas mededelen dat de coureur van auto #19, Anthoine Hubert, is bezweken aan zijn verwondingen om 18.35 uur", viel te lezen op een A4, die nog steeds bij mij thuis in een la ligt. Anthoine werd slechts 22 jaar.

Toen ik even later terugreed naar mijn overnachtingsplek in Burnenville, kwam ik langs een camping waarop flink gefeest werd door mensen die waarschijnlijk nog geen weet hadden van het verschrikkelijke nieuws. Het contrast met de stemming waarin ik verkeerde, kon niet groter.

Ook de gehele zondag hing er een vreemde sfeer op het circuit. Zelf was ik het liefst op zaterdagavond al naar huis gereden en volgens mij hadden velen in de paddock datzelfde gevoel. Er stond echter nog een Grand Prix op het programma. Voorafgaand aan de race werd er op de grid een minuut stilte gehouden voor Anthoine. En tijdens de negentiende ronde was er een staande ovatie voor de Fransman, die met startnummer 19 reed. Max Verstappen was er toen al niet meer bij. Die lag er al snel uit na een botsing met Kimi Raikkonen bij de start. Hij is met zijn gedachten op de eerste plaats echter nog bij het overlijden van Hubert, die hij kent uit de karting. "Dan maakt dit niet zoveel uit", zegt hij over zijn uitvalbeurt. Daniel Ricciardo liet na de race weten dat hij twijfelde of hij wel van start wilde gaan. "Het was moeilijk om hier te zijn. Ik ben blij dat het weekend afgelopen is."

'Hij zou het gewaardeerd hebben'

Terug naar de donderdag van de Belgische Grand Prix van dit jaar. "Iedereen kent het verhaal van mij en Anthoine", vertelt Gasly, die samen met Hubert opgroeide. "Het voelt nog steeds onwerkelijk als ik hier op het circuit aankom", geeft de coureur van Alpine te kennen. "Er schieten automatisch allerlei gedachten door het hoofd."

"Ik heb altijd gezegd dat Spa één van mijn favoriete circuits op de kalender is en dat ik altijd veel zin heb om hier te racen. Maar sinds 2019 kom ik hier met gemengde gevoelens", voegt hij toe. "Het is apart. Ik weet eigenlijk niet of ik het nog leuk vind om hier te komen of dat ik het meer niet leuk vind. Aan de ene kant moet ik hier altijd aan alle geweldige avonturen terugdenken die we samen hebben beleefd. Aan de andere kant is het nog steeds moeilijk om te accepteren wat er hier gebeurd is.”

Dat er na vijf jaar nog altijd veel animo is voor de Run for Anthoine, doet Gasly goed. "Het is een mooi gebaar dat iedereen zich verzamelt. De coureurs uit de Formule 3, de Formule 2 en de Formule 1, maar ook de monteurs, engineers en media. Ik weet zeker dat Anthoine het ook zou hebben gewaardeerd dat we dit doen, ook voor zijn familie."

Volgens Gasly is het belangrijk om te blijven denken aan de coureurs die er niet meer zijn en voor in gedachten te houden dat autosport niet zonder risico is. "Ik denk dat het belangrijk is om dit soort dingen niet te vergeten en aan de kampioenen te blijven denken die we zijn verloren. Het is altijd onderdeel geweest van onze sport, maar met de jaren vergeten we soms dat het een gevaarlijke sport is. Helaas kan zoiets elk moment weer gebeuren."

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Dilano

Op het rechte stuk waar de run op het punt staat om te beginnen staat ook een groep jongens met een wit T-shirt aan met daarop de tekst 'Racing for Dilano'. Het gaat om vrienden van de in 2023 op Spa-Francorchamps verongelukte Dilano van 't Hoff. Het Nederlandse racetalent verloor tijdens een race in de Formula Regional European Championship in de regen de controle over zijn auto bij het uitkomen van de Raidillon. Zijn wagen kwam op de baan tot stilstand, waarna het vol in de flank geraakt werd door een andere coureur. Enkele uren na het ongeluk werd bekend dat Dilano was overleden.

Het overlijden van Van 't Hoff - hij werd slechts achttien jaar - kwam hard aan in de autosportwereld. Ook in de Formule 1, die op dat moment op de Red Bull Ring was voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hoewel weinigen in de F1-paddock Dilano persoonlijk kenden, was het gevoel niet heel anders dan vier jaar eerder bij Hubert: één van ons is heengegaan. Van de Formule 1-coureurs liet name Lance Stroll liet van zich horen. "Het verhaal van de dag is niet de race", zei de Canadees na de sprintrace in Oostenrijk. "Een jonge coureur heeft vandaag zijn leven verloren in Spa. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie."

"Het is afschuwelijk", vervolgde de Canadees. "Het klopt niet wat er vandaag gebeurd is. Die bocht moet bekeken en aangepast worden, want we hebben in vijf jaar tijd twee jonge talenten verloren. Over een paar weken gaan wij ernaartoe. We moeten serieus nadenken over wat we aan die bocht kunnen doen. Het is nooit een leuke bocht geweest om doorheen te gaan, we zetten er steeds ons leven op het spel. En vandaag is er iets vreselijks gebeurd."

Verstappen was ook diep bedroefd door het nieuws. Hij wees niet zozeer naar het circuit maar naar de condities en de beslissing om de race te herstarten. "Het is verschrikkelijk", reageerde hij. "Mijn medeleven gaat uit naar de hele familie. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was natuurlijk wel een opkomende Nederlandse coureur. Hij had de droom die we allemaal hadden op die leeftijd om de Formule 1 te halen. Het is in de eerste plaats enorm triest voor de familie en ook voor het team, MP Motorsport. Ik ken best veel mensen van dat team. Die zijn natuurlijk ook allemaal in shock door wat er is gebeurd."

"We moeten naar deze situaties kijken. Het is makkelijk om de baan de schuld te geven, maar je moet ook kijken hoe nat het daar was", voegde hij toe. "We moeten echt gaan bekijken wat we kunnen verbeteren. Ik heb natuurlijk een paar beelden van die race gezien en het was heel erg nat. Het was denk ik totaal niet nodig om die race nog te herstarten. Je weet namelijk gewoon dat je bij een herstart met zoveel water en regen niets ziet door de spray."

Met hulp van MP Motorsport, het team waarvoor Van 't Hoff reed, nemen dit jaar dus ook vrienden van Dilano deel aan de run, die sinds vorig jaar ook voor de Nederlander bestemd is. Na een welkomstwoord van Gasly en een groepsfoto op start-finish gaat de hardloopronde over het circuit van Spa start. Bovenop de Raidillon wordt de run even onderbroken om bloemen te leggen op de plek waar Anthoine zijn leven verloor en stil te staan bij wat er op die plek gebeurd is. Even verderop gebeurt hetzelfde voor Dilano. Behalve de vrienden van de Spaans Formule 4-kampioen van 2021 zijn ook leden van MP Motorsport en familie van Dilano present. Teambaas Sander Dorsman komt naar me toe. Hij is logischerwijs geëmotioneerd. We hebben het erover hoe mooi het is dat er op deze manier aandacht wordt gegeven aan Dilano.

Hoewel ik in Steenwijk, waar ik woon, regelmatig naar de sportschool ga, voel ik mijn kuiten behoorlijk na bij Eau Rouge naar boven te zijn gerend. Na het moment voor Dilano besluit ik dan ook terug te lopen naar de paddock. Van bovenop de Raidillon kijk ik uit over een van de meest imposante bochten ter wereld. Al snel kom ik ook weer langs de plek waar de bloemen voor Anthoine liggen. De eerdere woorden van Pierre schieten door mijn hoofd. Ja, dit is een briljant circuit, maar de dodelijke ongelukken maken het lastig om er met heel je hart van te houden.