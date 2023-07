Blog: Eén dag bij AlphaTauri, van halfnaakte auto’s tot kostbare memorabilia

Op uitnodiging van veilingplatform Catawiki reisde een select gezelschap aan de vooravond van de Grand Prix van Oostenrijk af naar Faenza, de thuisbasis van AlphaTauri. De hobbelige weg over het industrieterrein tussen panden met achterstallig onderhoud doet niet vermoeden dat hier een Formule 1-team is gevestigd. De bus stopt bij een wit gebouw met rode accenten. Zitten we hier wel goed? Gelukkig, bij binnenkomst worden we vriendelijk ontvangen door personeel van Catawiki en AlphaTauri, waarbij het weerzien met onze voormalig collega Lars - nu Head of Commercial bij het F1-team – een aangename verrassing is. Voor de presentatie blijken we in de paint shop van het raceteam te zitten, wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar daarover later meer. Om het hoekje schittert de memorabilia. Blikvanger is natuurlijk de STR11, die in de tweede helft van seizoen 2016 op de circuits verscheen. Omdat onderdelen door meerdere coureurs zijn gebruikt, stelt het team niet vast door wie de auto daadwerkelijk is bestuurd. Fraaie sidepods, achtervleugels en de handgeschilderde engine cover met de grote rode stier erop zijn andere eyecatchers. Diverse overalls staan of liggen er ook, zoals die van Max Verstappen, eentje van Sebastian Vettel met een bloedvlek en de overall die Nyck de Vries droeg tijdens zijn eerste test voor het team in Abu Dhabi.

Veilingen en memorabilia: Tsunoda heeft een zwak voor sneakers, De Vries heeft Formule 2-auto op zijn verlanglijst

Na de eerste introducties en korte babbel van teambaas Franz Tost zorgen de coureurs voor enig vertier in het presentatieonderdeel. Via een online videoverbinding is het contrast tussen de twee goed te zien. De Vries is net klaar met sporten en zit met bezweet hoofd – en pet op – achter zijn laptop terwijl Tsunoda gehuld is in een witte hoodie en zich verontschuldigt voor hoe hij erbij zit. Vervolgens vergeet hij de eerste vraag en de toon is gezet. De Japanner is heel eerlijk in zijn uitleg wanneer hem wordt gevraagd of hij zelf ook gaat bieden. “Ik probeer geen geld uit te geven want ik was daar [financiën red.] niet zo goed in. In het eerste jaar van de Formule 1 verdiende ik opeens meer en gaf ik ook meer uit, maar niet op een manier die ik wilde. Zo ging ik bijvoorbeeld naar Valencia voor een paar sokken. Dit zijn niet de herinneringen die ik koester”, vertelt Tsunoda, die aangeeft te sparen voor een auto in Europa. Toch heeft hij wel een zwak voor één product. “Het is lastig om sneakers aan mij voorbij te laten gaan. Ik moet dan echt oppassen. Ik zal een kijkje op de veilingsite nemen voor sneakers, zoals Michael Jordans.”

De Vries laat weten geen groot verzamelaar te zijn omdat zijn appartement in Monaco niet zo groot is. Maar hij vindt veilingen wel leuk. “Ik heb er wel eens een paar bezocht, zeker als er horloges worden aangeboden. Ik houd van horloges”, geeft de geboren Fries aan. Veel van de eigen memorabilia staat in Nederland bij zijn familie, omdat zij de ruimte hebben om deze ‘herinneringen’ te bewaren. Wel staat er nog iets op zijn verlanglijst, mocht hij in de toekomst groter wonen. “Dat is mijn Formule 2-auto uit 2019. De auto heeft volgens mij later vlam gevat en de monocoque werd na een paar races niet meer gebruikt. Volgens mij staat het chassis bij ART. Dat zou ik eens moeten onderzoeken.”

STR11 Formule 1 auto en racepak Max Verstappen
Catawiki sponsor bekendmaking met Nyck de Vries en Yuki Tsunoda
Racing suit Max Verstappen
Carrosserie STR11
Max Verstappen boots
Achtervleugel AlphaTauri
Getekende coureurskit Nyck de Vries
Versnellingsbak
Voorvleugel
Motorkap STR8
Hoofdsteun TR9 en stoel Pierre Gasly
Lichaamswerk AlphaTauri

Naderhand spreken we exclusief met Marc Jans, die mij blijkbaar herkende uit de tijd dat ik als student vaak op de circuits in de Benelux te vinden was. Marc is niet alleen expert voor Catawiki, maar ook ervaren fotograaf. Zo stond hij onlangs nog bij de TT van Assen langs de baan. Dat gesprek hebben we ‘s avonds bij het diner voortgezet, want er stond nog een aantal journalisten ongeduldig te wachten. Marc vertelt dat hij al een keer of zes in de fabriek is geweest, waarbij hij vele uren in het magazijn heeft doorgebracht. “We treffen dingen aan waar het team het bestaan niet meer van weet. Het zit allemaal in dozen. Ik trof dat pak van Sebastian Vettel aan [nu in de veiling red.] en ook een aantal pakken van Max Verstappen”, vertelt Jans. “Als je dat in het volle licht allemaal ziet, dan word je daar als verzamelaar heel hebberig van. Echt heel leuk.”

Indrukwekkende rondleiding door de fabriek

Na een heerlijke lunch bij Casa Spadoni aan de rand van Faenza worden we teruggebracht naar de fabriek. Een indrukwekkende rondleiding staat op het programma. We worden verwelkomd door Nina, een lid van het commerciële team, en ik had ’s ochtends vernomen dat zij de beste is in rondleidingen. En dat bleek niet gelogen.

We lopen een aantal trappen op – gedecoreerd met foto’s en memorabilia – en starten nabij de open kantoortuin waar de onderdelen van de auto’s worden ontworpen. Van allerlei aerodynamische onderdelen onder beheer van de vehicle performance group, tot specialisten die zich bezighouden met componenten zoals de monocoque, versnellingsbakken en ophangingen. Aan de hand van projecties in de gang worden we meegenomen door het ontwerpproces, waardoor we beter begrip krijgen van de complexiteit van de onderdelen en welke krachten er bij het rijden van een Formule 1-auto vrijkomen.

Vervolgens dalen we af naar de productieafdeling, waar we in een ruimte met grote freesmachines terechtkomen. De machines voeren geautomatiseerde opdrachten uit terwijl medewerkers zorgvuldig de processen in de gaten houden. Ook zien we de 3D-printer waar het team sinds enkele jaren gebruik van maakt. Het is een grote zwarte box in een gesloten ruimte. We kunnen er niet bij omdat het apparaat in werking is. Er wordt gebruikgemaakt van koolstofpoeder en dat is erg giftig. Slechts in beperkte mate worden 3D-onderdelen op de auto gebruikt omdat ‘echte’ vervaardigde onderdelen van koolstofvezel sterker zijn. Wel is de ontwikkeltijd luttele uren in plaats van twee dagen, waardoor het waardevol is voor het testen van prototypes.

Het lijkt op een operatiekamer in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen in witte doorschijnende luchtige pakken en met haarnetjes op zien aan de hand van een tablet welke handelingen zij moeten verrichten.

Verderop zien we hoe de koolstofvezel op maat wordt gesneden en waar de bewerking plaatsvindt. Deze ruimtes zijn afgesloten met meerdere deuren omdat de temperatuur en luchtdruk constant moeten blijven als er met het materiaal wordt gewerkt. Het lijkt op een operatiekamer in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen in witte doorschijnende luchtige pakken en met haarnetjes op zien aan de hand van een tablet welke handelingen zij moeten verrichten. Een ERP-systeem op een groot scherm houdt alles bij. Op die manier worden de processen in goede banen geleid zodat materiaal tijdig voorhanden is en het volgende station of machine gereed is. Een paar deuren verder staan vier autoclaven, ovens, van vrij compact tot heel groot, waar onderdelen worden ‘afgebakken’.

We lopen door richting de grote lift, waar een auto in past. Twee teamleden stappen eruit met een groot onderdeel, gehuld in beschermende hoes, en lopen richting de vrachtwagen. Eenmaal boven duiken we een kantoortje in. “Dit is het belangrijkste onderdeel”, zegt Nina. De twee medewerkers kijken verheugd en knikken bevestigend. NDT staat voor non disruptive tests. Onderdelen worden hier getest op eventuele gebreken die je met het oog niet of nauwelijks kan zien. Het ligt aan het type materiaal of er poeder of verf wordt toegepast, of een echoapparaat. Dat laatste wordt gedemonstreerd met een blok plastic waar luchtbellen in zitten. Als het signaal de bodem bereikt zien we een grote piek en wordt het onderbroken, zien we een kleinere piek. Onderdelen met defecten kunnen grote gevolgen hebben, dus het is belangrijk dat alles wordt gecheckt.

Terwijl we terug langs de reparatieruimte voor koolstofvezel onderdelen lopen – waarbij wordt gemeld dat reparatie niet onder het budgetplafond valt – komen we aan bij een opslagruimte voor carbon onderdelen. We voelen hoe licht carbon daadwerkelijk is en zien ook een complete vloer die even later door twee mannen met speels gemak wordt weggedragen. Alsof het niks weegt. Met veel bewondering kijken we naar een andere vloer in de opslagruimte waarbij we ook de sensoren zien. Formule 1-teams doen geheimzinnig over vloeren, maar wij mochten alles zien. Telefoons moesten wel in de broekzak blijven!

AlphaTauri fabriek
Freesmachines in de AlphaTauri fabriek bezoeken
Ruimte in de AlphaTauri fabriek waar koolstofvezel wordt gesneden
Een kijkje in de AlphaTauri fabriek, ruimte voor het lamineren van koolstofvezel
AlphaTauri verfwinkel
Autoclaven in de AlphaTauri fabriek

Iets verderop krijgen we een stuurtje in ons handen gedrukt en zitten we aan de knopjes, die nogal stroef draaien. We stellen ons voor hoe moeilijk het voor een coureur, met handschoenen aan, moet zijn om overweg te gaan met de knoppen terwijl je met hoge snelheid over het circuit raast. Stiekem kijken we al een paar keer achterom. Misschien wel het mooiste onderdeel van de rondleiding kwam daarna. Het was de open ruimte waar aan de auto’s van De Vries en Tsunoda werd gesleuteld. Eigenlijk zou de presentatie van de ochtend hier worden gegeven, maar dat ging op het laatste moment niet door omdat het team een andere aanpak voor het prepareren van de auto’s koos. Dat kwam eigenlijk heel goed uit.

In de aanloop naar de GP van Oostenrijk werden de auto’s niet uit elkaar gehaald, maar alvast opgebouwd. De exacte reden is onbekend, maar het team wilde een andere aanpak uitproberen. Halfnaakte Formule 1-auto’s zie je zelden en daar namen we uitgebreid de tijd voor. We zien een vijftal monteurs aan de voorkant van de auto sleutelen met koolstofvezel onderdelen. Ondertussen komt er een collega met een karretje met onderdelen aanrijden. Hoewel het voelt alsof we naar dieren in de dierentuin kijken, lijken de engineers gelukkig weinig last van ons te hebben. We kijken op ons gemak naar het schouwspel en beseffen ons dat wat we zien uniek is.

Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen in verschillende disciplines werken aan de totstandkoming, verbetering en het runnen van een Formule 1-auto. Het geeft een inkijkje wat er bij topsport komt kijken en de toewijding en expertise die nodig is om competitief op het hoogste niveau van de autosport te kunnen opereren.

Eerste veilingronde

Wie een stukje AlphaTauri of Toro Rosso-historie wil bemachtigen kan terecht bij een van de vijf online veilingen van Catawiki. In totaal worden ruim 300 objecten aangeboden: van wielmoeren tot volledige auto’s. De eerste veiling is hier te bekijken en sluit op 12 juli.