Blijft Pérez bij Red Bull F1? "Risico nemen wil je niet"

Tijdens het Formule 1-weekend in Japan werd er volop gesproken over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De Mexicaan zelf beschikt over een aflopend contract en wil graag blijven. Hij hoopt daarbij op een meerjarige deal, maar adviseur Helmut Marko houdt de boot nog even af en wil pas rond de zomer een knoop doorhakken. Volgens Allard Kalff is de afwachtende houding van Marko geen reden voor Pérez om te vrezen dat hij weg moet. "Als ze iemand anders erin zetten, dan zou ik zeggen neem een [Yuki] Tsunoda of neem een risico met die [Liam] Lawson, maar dat wil je allemaal niet. Zolang je Verstappen hebt, is Pérez prima", vertelt de analist in het Viaplay-programma In de Slipstream.

Marko is zogezegd nog niet bezig met het verlengen van het contract van Pérez, maar als dat gebeurt, wordt het een eenjarig contract. "Weet je wat ik zo mooi vind? Helmut Marko zegt: 'Geef hem een eenjarig contract, want dan blijft hij hongerig. Dan moet hij zich blijven bewijzen' ", vertelt Kalff. "Mooi hè, zouden ze dat maar eens bij voetballers doen!"

Collega-analist Kees van de Grint is ook aanwezig en bij hem is er geen twijfel over mogelijk. "Pérez blijft", stelt de voormalig Bridgestone-engineer. "Want ik zie gewoon dat hij een van de betere [coureurs] is. Niet de beste, maar een van de beteren. Verstappen is gewoon een klasse apart." Van de Grint denkt ook dat het verlengen eenvoudig is omdat er geen opvolger klaarstaat. "Je kan Tsunoda doen, maar is dat nou een opvolger van Max? Nee, dat denk ik niet. Ik zie niet een-twee-drie wie de opvolger moet worden."