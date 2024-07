Het optimisme bij Ferrari was na de vrijdag in Hongarije wat gaan stijgen. Carlos Sainz was namelijk de hele trainingsdag in de top-drie van de tijdenlijsten te vinden, maar op zaterdag zakte hij iets weg. In de Formule 1-kwalificatie kwam de Spanjaard uiteindelijk tot een vierde tijd, achter beide McLarens en Max Verstappen.

Dat de sterke prestaties van vrijdag niet geëvenaard konden worden, doet volgens Sainz niets af aan de goede dag die hij op de Hungaroring beleefde. "Vrijdag probeerde ik de rust te bewaren, omdat ik wist dat we op zaterdag een reality check zouden krijgen", vertelt hij. "Met warme temperaturen leken we wat dichter bij de leiders te komen, maar in de koelere omstandigheden was het gat met Lando [Norris] het hele weekend al drie of vier tienden. Dat was vandaag elke run weer het geval. Tot nu toe is het een solide weekend voor mij, met de hele tijd goede sessies. In Q1, Q2 en Q3 was het heel goed. Dus ik ben blij met P4, want de drie auto's voor mij waren veel sneller."

Net als zijn teamgenoot Charles Leclerc denkt Sainz niet dat er in de race een topresultaat te behalen valt, maar uitsluiten doet hij het ook niet. "De top-drie is drie á vier tienden per ronde sneller, dus reken maar uit hoeveel seconden dat over zeventig rondes is. Maar mocht er vooraan wat gebeuren en dat een of twee coureurs uitvallen, dan hoop ik de eerste te zijn die daarvan profiteert!"

Stuiteren blijft aanwezig

De laatste weken kampte Ferrari met problemen met het stuiteren. Ook de nieuwe vloer heeft dat euvel niet kunnen verhelpen. "Ik ging met 240, 220 kilometer per uur bocht 4 en 11 door en daar speelde het weer op. We moeten naar de tekentafel en gaan analyseren hoe het komt", vertelt Sainz. "Het is een probleem waar we het hele seizoen al last van hebben. We zijn ermee bezig en ik hoop dat we dit niet op de lange, maar op de korte termijn oplossen. Ik hoop in ieder geval dat dit voor dat ik vertrek opgelost is, want dit is voor ons als coureurs niet ideaal."

