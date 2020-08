Perez en Kvyat eerste slachtoffers strenger optreden FIA bij blauwe vlag

Zowel Racing Point-coureur Perez als AlphaTauri-man Kvyat kreeg in de Grand Prix van Spanje een tijdstraf van vijf seconden voor het negeren van blauwe vlaggen. Het tweetal ging te laat aan de kant voor de leiders, zo oordeelde de wedstrijdleiding. Perez ging in de laatste sector van het circuit niet opzij voor de leidende Lewis Hamilton, maar wachtte tot het rechte stuk om zelf minder tijd te verliezen in zijn eigen gevechten. De Mexicaan was na afloop verbolgen over de straf waarmee hij in de einduitslag terugviel van de vierde naar de vijfde plaats.

Kvyat kreeg tussen bocht 6 en bocht 1 meerdere malen de blauwe vlag te zien toen hij op een ronde werd gezet, maar ook hij maakte niet tijdig plaats. Zijn straf had geen gevolgen aangezien de Rus al buiten de punten eindigde.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi legde na afloop van de race uit dat er eerder dit jaar gesprekken zijn gevoerd met de coureurs over strenger optreden bij het negeren van de blauwe vlag. “Naar mijn mening duurde het in beide gevallen veel te lang”, aldus Masi. “Dit is besproken tijdens de rijdersbriefing na de eerste Grand Prix in Oostenrijk. Er is besproken dat er dit jaar veel harder opgetreden zou worden. Dit is de eerste keer dat we dat ook echt zien, met twee auto’s die bestraft zijn. De reglementen schrijven voor dat je bij de eerste beschikbare mogelijkheid ruimte moet maken. Er is wat marge aangaande deze eerste beschikbare mogelijkheid, maar in beide gevallen was het excessief. Wat mij betreft was de straf van vijf seconden terecht.”

De wedstrijdleider voegde er aan toe dat hij na de race complimenten ontving van teammanagers over het optreden: “Het lijkt in de gehele pitstraat te zijn opgemerkt. Ik kreeg zelfs een paar telefoontjes van teammanagers die zeiden blij te zijn dat er straffen worden uitgedeeld aan rijders die zich niet aan de regels houden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith