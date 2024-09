Met nog tweeënhalf minuut op de klok maakte Alexander Albon zich klaar voor zijn laatste run in Q3 voor de Formule 1-race in Baku. Williams stuurde de Thai naar buiten, maar al snel werd duidelijk dat iets niet helemaal klopte. De ventilator zat namelijk nog in de airbox van de auto. Albon parkeerde zijn auto in eerste instantie vlak na de uitgang van de pitstraat, maar nadat hij eigenhandig het apparaat uit de auto trok reed hij weer verder. Het is in ieder geval een heel bizar, maar ook dom moment van een van de monteurs van de formatie uit Grove, want er is een onderzoek naar een unsafe release ingesteld. Een klein smetje voor Williams op een verder uitstekende dag. Beide coureurs raakten namelijk in Q3, en dat is voor het eerst dit seizoen.