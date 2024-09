VIDEO: Bizarre crash Sainz in F1-kwalificatie Singapore

Een zeer opmerkelijke crash voor Carlos Sainz. De Spanjaard wilde net aan gaan zetten voor zijn snelle ronde in het laatste gedeelte van de Formule 1-kwalificatie in Singapore, maar nog voordat hij echt kon beginnen ging het al mis met de winnaar van de race van vorig jaar. Zijn Ferrari brak volledig onder hem weg en hij knalde hard de muur in. Einde verhaal voor Sainz, die daardoor nu al weet dat normaal gesproken de tiende startpositie voor hem is. Een rode vlag zorgt ervoor dat de rest van het veld naar binnen moet om de stewards de tijd te geven voor het opruimen van de auto van Sainz.

Oscar Piastri is tot dan toe de enige coureur die met een tijd op de borden stond. Max Verstappen kwam een paar seconden na de crash over de streep en nog vlak voor de rode vlag, maar vanwege de dubbele gele vlag wordt de tijd alsnog geschrapt. Op de onboards is wel te zien dat de Nederlander op het moment dat de gele vlag werd gezwaaid gas losliet.