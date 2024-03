VIDEO: Bizarre boordradio na crash Stroll in F1-race Jeddah

Een enorme klapper van Lance Stroll in de Formule 1-race in Jeddah veroorzaakte dusdanig veel schade dat de safety car de baan op moest. Zijn engineer was duidelijk wat minder scherp, want direct na de klap vroeg hij nog of de Canadees zijn auto terug naar de pits kon krijgen. Een blik op de schermen had de vraag beantwoord, want de AMR24 was helemaal aan gort.