Binotto na rampzalige dag Ferrari: "Extra stop Sainz was juiste keuze"

De Grand Prix van Frankrijk is uitgedraaid op een sof voor Ferrari, dat onderaan de streep slechts elf punten meeneemt uit Le Castellet. De malaise begon met de crash van Charles Leclerc, die de achterkant van zijn F1-75 vanuit leidende positie verloor. "Ik heb na de race met Charles gesproken, alleen niet echt over de crash", steekt Mattia Binotto in de paddock van wal. "Daar valt namelijk ook niet veel over te zeggen. Het was een fout van hem, maar zoiets kan gebeuren. Wij hebben aan onze kant ook al problemen met de betrouwbaarheid van de motor gehad en daardoor DNF's genoteerd. Daar moet je rekening mee houden. We hebben het volste vertrouwen in Charles, hij is een fantastische coureur met extreem veel potentie. Gelukkig hebben we nog voldoende races voor de boeg waarin hij zichzelf kan herpakken en als team steunen we hem natuurlijk zoveel mogelijk."

Fout met de strategie van Sainz?

Daarna was het aan Carlos Sainz om de kastanjes uit het vuur te halen en dat leek ook wonderwel te gaan lukken. De Spanjaard moest door een gridstraf als negentiende starten, maar sneed in de Franse hitte als een warm mes door de boter. Hij leek zelfs op podiumkoers in de slotfase, nadat hij zowel George Russell als ook Sergio Perez had gepasseerd. Ferrari besloot hem nadien nog een keer binnen te halen, nadat hij eerder al tegen een unsafe release aan was gelopen, en juist door die late stop zou het niet P3 maar slechts P5 worden. De tweede stop lijkt met de kennis van nu allesbehalve verstandig, des te meer omdat de snelheidslimiet in de lange pitstraat is verlaagd tot 60 kilometer per uur en een pitstop daardoor bijzonder veel tijd kost.

Sainz maakte zijn ongenoegen via de boordradio kenbaar, maar Binotto staat ook na afloop nog pal achter de gemaakte keuze. Gevraagd of de extra stop een fout van de strategen was, luidt het antwoord namelijk resoluut: "Nee, dat was de juiste keuze. We hebben gewacht zodat we een beeld van de bandenslijtage hadden en dat beeld liet ons zien dat we de race niet goed uit konden rijden op mediums. Dat was te riskant. Daar komt nog bij dat Carlos het gat naar George en Checo in onze optiek niet groot genoeg had kunnen maken om zijn tijdstraf van vijf seconden op te vangen. Door een extra pitstop kon hij in ieder geval de snelste raceronde nog pakken. Dat was de beste en veiligste optie voor ons."

Opgemerkt dat een punt voor de snelste raceronde toch niet boven een mogelijke podiumnotering kan gaan, zet Binotto zijn mening extra kracht bij: "Ik denk ook niet dat het zo zit. Nogmaals: volgens onze inschattingen had hij geen vijf seconden voorsprong gepakt op die twee coureurs achter hem, waardoor hij op dezelfde plek was geëindigd en dan zonder punt voor de snelste raceronde."

Een Ferrari één-twee in Hongarije?

Hoe dan ook: de eindafrekening is allesbehalve waar de Scuderia vooraf op had gehoopt. Toch houdt de teambaas de moed erin en wil hij na afloop vooral de betere keerzijde belichten. "Vandaag waren er ook genoeg positieve punten bij ons. Onze race pace is het eerste positieve punt en de bandenslijtage het tweede. Volgens mij waren we op dat vlak weer iets beter dan Red Bull. Max moest eerder naar binnen, omdat zijn banden harder sleten. We konden onze eerste stint nog langer rekken, waardoor alles er hoopgevend uitzag. Carlos heeft vandaag ook weer een geweldige race gereden. Hij was geduldig bij de start en reed daarna op een geweldige manier naar voren."

Het geeft Binotto goede moed voor de eerstvolgende krachtmeting in Boedapest. "Gelukkig staat de Grand Prix van Hongarije over zeven dagen al op het programma. Het is voor ons zaak om dit boek te sluiten en dat zo snel mogelijk te doen. We hebben de focus nu alweer op de volgende race." Voor die race ziet Ferrari kansen. "We zijn competitief en kunnen in Hongarije een één-twee halen. Ja, waarom niet? In Hongarije wordt het warm en daar kunnen wij goed mee omgaan. Bovendien zullen we in Hongarije allemaal met maximale downforce rijden en wordt het daardoor een hele andere race. Als we de uitvoering voor elkaar hebben, dan kunnen we het daar goed scoren."