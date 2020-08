Binotto ontkent spanningen tussen Vettel en Ferrari

Tijdens de race in Barcelona vond er een bijzonder frappant intermezzo plaats. Vettel, die als elfde was gestart en geen meter kon opschuiven tijdens de race, suggereerde om het roer om te gooien en voor een eenstopstrategie te gaan. Daaraan werd geen gehoor gegeven door Ferrari. Er kwam lang geen antwoord en het team vroeg hem daarna juist om nog alles uit zijn softs te halen.

Even later kwam de strateeg alweer op antenne en stelde die doodleuk voor of Vettel het een goede idee zou vinden... om een eenstopstrategie te proberen. Vettel voelde zich genegeerd en reageerde bijzonder geagiteerd op de radio. "For f***’s sake, dat heb ik je net gevraagd. En nu heb ik weer drie ronden gepusht met deze banden."

De Duitser had echter niets meer te verliezen en probeerde alsnog om de race op zijn versleten setje zachte banden te finishen. Een wanhoopsdaad die overigens goed uitpakte. Vettel zakte nog van vijf naar zeven, maar dat was een beter resultaat dan mogelijk zou zijn geweest met een tweede pitstop.

Teambaas Binotto stelde achteraf dat het niet fair is om die stroeve discussie af te doen als een misverstand. Volgens hem is het juist sterk van het team dat de strategie openlijk besproken wordt, zoals we dat ook bij Max Verstappen en Red Bull in de voorbije races zagen. "We praten liever openlijk. Anderen doen dat misschien niet om hun intenties niet prijs te geven", vertelde Binotto aan het Italiaanse Sky. "We denken dat het de juiste manier is, ook als er aan beide kanten vragen worden gesteld. Als je de laatste races bekijkt, dan zijn die keuzes correct geweest, dus wij moedigen die discussies aan. Voor ons is het een open dialoog die tot de juiste keuzes leidt."

Binotto ziet naar eigen zeggen geen bewijzen dat de spaak gelopen relatie tussen Vettel en Ferrari ook invloed begint te hebben op de manier van werken binnen het team, zo legde hij daarna uit tijdens een sessie met de geschreven pers - waaronder Motorsport.com. "Nee, dat is niet het geval. Dat heb ik niet gemerkt. Zeker aan onze kant hebben we niets veranderd."

Vettel zelf wilde niet veel woorden vuil maken aan het incident en stelde dat dit soort discussies altijd al plaats hebben gevonden bij de equipe uit Maranello. "Van mijn kant is dit niet anders dan dat het altijd is geweest", liet Vettel weten. "Soms praat je op de radio over dit soort dingen, maar wij zien elkaar de hele dag dus je hebt de hele dag om dingen te bespreken, dat hoeft niet altijd via de radio te zijn. Er is niets veranderd."