Binotto: "Ferrari in de buurt van bochtensnelheid Red Bull"

Na zes pole-positions op rij sinds de zomerpauze greep Ferrari in de laatste twee races naast de eerste startplek. In Brazilië was het team op de rechte stukken beduidend trager in de kwalificatie en race tegenover de vrije training. En dat terwijl Red Bull verraste met een behoorlijk hoge topsnelheid, die in de buurt kwam van Ferrari en Mercedes.

Volgens Ferrari-chef Binotto lag de topsnelheid van Ferrari lager omdat het team voor extra downforce koos. Daardoor kwam Ferrari in de bochten dichter in de buurt van de Red Bull van winnaar Max Verstappen en Alexander Albon. "Red Bull was zeker snel, ook op het rechte stuk", stelde Binotto. "Als ik onze kwalificatie vergelijk met hen, dan denk ik dat we bijna op hetzelfde niveau staan wanneer de grip beperkt is. Het was ook heel nipt op de rechte lijn. Ik denk daarom dat het heeft te maken met de aerodynamische balans die je verkiest. Het is de eerste keer dat wij hen zo dicht benaderen. Dat toont dat we als Ferrari een andere richting opgaan qua set-up om een voordeel te hebben in de bochten."

Er was heel wat te doen rond de motor van Ferrari, die stappen zou hebben gezet door grijze zones in de reglementen te benutten. Met verschillende technische richtlijnen heeft de FIA die mogelijke mazen in de reglementen gedicht, net op hetzelfde moment dat Ferrari geen voordeel meer lijkt te hebben op de rechte stukken.

Binotto legde uit dat in de vorige race in Amerika zijn renstal de verkeerde richting had gekozen met de afstelling van de wagen en daardoor in de problemen kwam met de Pirelli-banden. In Brazilië vond Ferrari volgens Binotto het vormpeil van Mexico terug. "Austin was zeker heel slecht voor ons en moeilijk uit te leggen", vervolgde hij. "De balans van de wagen was daar niet goed voor de banden. Brazilië was te vergelijken met Mexico en de vorige races. We komen in de races nog steeds een beetje snelheid tekort. Het is niet veel, maar dat is wel nodig om voorop te blijven. Ik denk dat het racetempo zeker oké was. Sebastian was comfortabel derde en was sneller dan een Mercedes en een Red Bull. Charles had vanaf de 14de startplek een podiumplaats kunnen behalen."

Beide Ferrari-rijders vielen in Sao Paulo uit nadat ze contact maakten met elkaar, een actie die door Binotto als dwaas werd bestempeld.