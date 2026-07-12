Binotto: Audi mikt op strijd om F1-titel in 2030

Audi-baas Mattia Binotto heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 mee te strijden om het wereldkampioenschap in de Formule 1, na een stabiele start voor de debutant in de serie.

Het Duitse merk nam voor 2026 Saubers plek op de F1-grid over en staat na negen ronden in de campagne negende in de stand met zes punten via tweedejaars Gabriel Bortoleto.

Hoewel Bortoleto's ervaren teamgenoot Nico Hulkenberg nog geen punt heeft gescoord, is Audi toch competitief geweest met een Q2-optreden bij elke grand prix, inclusief drie keer doorstoten naar Q3.

Dat is dus iets om op voort te bouwen, en de hoop is om in de komende jaren de fundamenten te leggen, op tijd voor de volgende reglementswijziging, die voor 2031 is bedoeld.

"We hebben onszelf eigenlijk een doel gesteld dat veel verder reikt dan 2026 en 2027”, vertelde Binotto aan Motorsport.

“Ons doel is 2030: we willen een team opbouwen dat kan meestrijden om het wereldkampioenschap.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team Photo by: John Phillips / LAT Images via Getty Images

“We weten dat er belangrijke mijlpalen op deze reis zullen zijn. De eerste zal voor ons waarschijnlijk 2028 zijn, wanneer we verwachten een verdere kwaliteitssprong te maken.

“Daarom zie ik 2026 en 2027 vooral als jaren van opbouw, in plaats van jaren die uitsluitend op raceresultaten worden beoordeeld.

“In deze fase ben ik vooral geïnteresseerd in het zien groeien van het bedrijf. Iets meer dan honderd mensen werken op het circuit, maar achter de schermen werken er dagelijks ongeveer 1.400 aan het chassis en de power unit.

“Vaak kijken mensen alleen naar het team op het circuit, maar dat is het zichtbare deel van het project. Het circuit is de kers op de taart. Maar eerst moeten we de taart bouwen.

“Voor mij zullen de belangrijkste resultaten in de komende twee jaar die zijn die te maken hebben met de groei van de organisatie."

Het is nu al duidelijk waar de R26 verbetering nodig heeft, en dat is in de power unit, aangezien zowel Bortoleto als Hulkenberg de vorige keer op Silverstone achteraan stonden in de speedtrap tijdens de kwalificatie.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

De recente ADUO-resultaten suggereren ook dat Audi, op basis van ICE-vermogen, meer dan 4% achterligt op de veronderstelde benchmark van Red Bull Ford, waardoor het twee upgrade-tokens voor de motor krijgt.

Audi hoopt dat die upgrades de power unit op niveau brengen met zijn toch al sterke chassis, waarvan Bortoleto in Oostenrijk beweerde dat het op gelijke hoogte staat met dat van Mercedes en andere koplopers.

"Wat betreft de power unit ben ik niet verrast”, voegde Binotto toe. “Ik wist dat we wat laat zouden beginnen, omdat we volledig nieuwe vaardigheden en kennis opbouwen.

“Het is een langetermijnproject en ik ben ervan overtuigd dat Audi binnen een paar seizoenen een topklasse power unit zal hebben.

“Wat het chassis betreft ben ik echter zeer tevreden. We zijn een paar jaar geleden begonnen met het opbouwen van dit project en vandaag beginnen we de eerste resultaten te zien.

“Wat dit team heeft weten te bereiken is nu al een enorm succes en geeft mij vertrouwen. Het betekent dat we de juiste mensen hebben om een winnend team op te bouwen.

“Het is altijd moeilijk om te bepalen of we vandaag qua competitiviteit vierde of vijfde zijn, maar luister maar naar de opmerkingen van de coureurs van andere teams. Iedereen erkent dat onze auto in de bochten zeer sterk is.

“Je kunt dit ook zien aan de data-analyse: wat we op de rechte stukken verliezen, weten we in de bochten goed te maken."