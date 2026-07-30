Binnenkijken in het Australische wijngaardhuis van Valtteri Bottas
Valtteri Bottas en Tiffany Cromwell hebben hun off-grid wijngaardwoning in het zuiden van Australië onthuld
Cadillac-Formule-1-coureur Valtteri Bottas en de Australische olympische wielrenster Tiffany Cromwell hebben hun huis in de wijnregio McLaren Vale in het zuiden van Australië getoond.
Het stel verwierf het landgoed na Bottas' eerste bezoek in 2020. "We verbleven hier eigenlijk al in 2020, toen ik voor het eerst naar het zuiden van Australië kwam," vertelde hij aan Domain. "Het kwam op de markt en we moesten het gewoon voor elkaar krijgen."
Hij voegde eraan toe: "We reizen veel voor werk, voor wedstrijden en evenementen. Dus voor mij moet thuis een plek zijn waar je automatisch tot rust komt. Dat is uiteindelijk wat iedereen met zijn huis wil bereiken: dat je gewoon vanzelf tot rust komt en ontspant wanneer je binnenloopt. En dat hebben we hier zeker gecreëerd."
Waar Bottas specifiek geïnteresseerd was in het verkrijgen van een wijngaard, stuurde Cromwell de zoektocht naar een functionele, rustige woonruimte. "Het is een plek waar je gewoon het gevoel kunt hebben dat je geen duizend dingen hebt die je moet doen," zei Cromwell.
De hoofdwoning beschikt over een open keuken en woonkamer, een eetkamer, een aparte lounge met open haard, een buitenkeuken met uitzicht op de werkende wijngaard, en een grote schuur die is omgebouwd tot thuisgym.
Het huis van de Finse coureur zou niet compleet zijn zonder sauna. "Ik ben opgegroeid in Finland en het is gebruikelijk om elke dag een sauna te nemen," legde Bottas uit. "Met mijn reizen was het iets dat ik altijd miste."
"Ik denk dat het zuiden van Australië erg onderschat wordt," zei Bottas. "Prachtige stranden, de beste wijn ter wereld. Ik heb gewoon het gevoel dat je hier alles hebt."
Bottas racet momenteel voor het nieuw gevormde Cadillac-Ferrari. Aan de zijde van voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft de 10-voudig Grand Prix-winnaar een veeleisende eerste helft van de campagne van 2026 achter de rug. De Amerikaanse formatie staat 11e in het constructeurskampioenschap.
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Binnenkijken in het Australische wijngaardhuis van Valtteri Bottas
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