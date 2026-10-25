Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Binnen in COTA's Turn 1-clubhouse en de plannen voor een tweede circuit

De locatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten van Formule 1 krijgt in 2026 een andere uitstraling, terwijl het circuit geleidelijk de overgang naar een entertainmentlocatie voor het hele jaar voltooit. Een pretpark, een nieuwe ledenclub en een toekomstig rijparcours zijn de nieuwste toevoegingen

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 14:09

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Voor toeschouwers en tv-kijkers die inschakelen voor de verslaggeving van de Grand Prix van de Verenigde Staten van de Formule 1 was het moeilijk te missen. Bocht 1 van het Circuit of the Americas ziet er dit jaar duidelijk anders uit door de toevoeging van een enorm clubhuis met meerdere verdiepingen. De nieuwe hospitality-constructie is via een kabelbaan over het circuit verbonden met het hoofdgedeelte van de paddock en dient dit weekend als uitbreiding van de chique Paddock Club van de Formule 1. Vanaf 2 januari wordt het een ledenclub voor het hele jaar, genaamd 'The Circuit', wanneer de locatie begin volgend jaar privé wordt.

"Het is geen jaarlidmaatschap in de traditionele zin", zegt Parris Mullins, Senior Vice President of Motorsports van COTA. Het lijkt veel meer op een countryclub. Er zijn jaarlijkse bijdragen om de faciliteiten te onderhouden en het personeel te bekostigen, maar het inschrijfgeld is een eenmalige betaling die in feite een levenslang lidmaatschap oplevert.

"We hebben de afgelopen 24 uur meer dan 50 extra aanvragen ontvangen, en dat was nog voor dit raceweekend. Voor dit raceweekend hadden ongeveer 600 mensen contact opgenomen. We hebben een-op-eengesprekken gevoerd met ongeveer 140 van hen, en velen zijn begonnen met het doen van aanbetalingen en het tekenen van contracten.

"Er zullen nooit meer dan 300 leden zijn. We beperken het Noord-Amerikaanse lidmaatschap tot 250. De resterende 50 plaatsen worden een mix van internationale en zakelijke lidmaatschappen."

A view from COTA's new Turn 1 clubhouse.

Photo by: Filip Cleeren

De nieuwe faciliteit is echter niet alleen het geesteskind van COTA-president Bobby Epstein. Het past in een kalenderbrede push van de F1-leiding om races hun hospitality-aanbod aanzienlijk uit te breiden. "Een groot deel van onze contractverlenging was hier ook van afhankelijk", voegt Mullins toe. "We moesten zowel de ervaring voor de leden als die voor de gasten van de Paddock Club verbeteren. F1 heeft zich daar sterk aan gecommitteerd. De sport is gegroeid, en bepaalde markten vragen om dit soort voorzieningen. Ze moeten blijven verbeteren wat ze aanbieden."

Waarom COTA een tweede circuit bouwt

De beslissing van COTA om privé te worden heeft enkele neveneffecten, want de locatie is nu niet langer beschikbaar voor trackdays of regionale rijclubs. Maar er is een oplossing in aantocht. Op een leeg stuk grond ten noorden van het bestaande F1-circuit heeft COTA vergevorderde plannen gemaakt om een tweede, korter circuit te bouwen dat is ontworpen voor zowel auto's als motoren.

"Er wordt een tweede circuit gebouwd, vooral omdat we erkennen dat we een aantal mensen en organisaties verdringen die al partners van ons zijn sinds het circuit werd geopend", legt Mullins uit. "Het laten groeien van de autosport, vooral in de lokale omgeving, is heel belangrijk voor ons. We gaan geen nieuwe faciliteit van FIA Grade 1 bouwen, omdat daar geen behoefte aan is. In plaats daarvan willen we iets bouwen dat past bij de lokale autosportgemeenschap, hen in staat stelt een circuit te blijven gebruiken en hun toegang geeft tegen een veel lagere prijs.

"Er is natuurlijk prestige verbonden aan COTA. Ik weet dat mensen het geweldig vinden om te kunnen zeggen dat ze met hun auto op het Grand Prix-circuit hebben gereden, en we vinden het jammer dat dit niet altijd mogelijk zal zijn tenzij ze lid zijn. Maar we willen mensen een plek geven waar ze kunnen rijden, van autosport kunnen genieten en op basisniveau kunnen blijven deelnemen."

Hoewel details schaars blijven, is de niet-openbaar gemaakte lay-out van het circuit al vastgelegd. COTA staat er ook voor open dat het nieuwe circuit, gebouwd volgens FIA Grade 3-normen die geschikt zijn voor toerwagens, sportscars en instapklassen in de single-seaters, kleinere autosportseries ontvangt. Maar doordat er geen rekening hoeft te worden gehouden met F1-auto's, ziet Mullins een kans om met een circuit te komen dat beter geschikt is voor high-performance sportwagens en de mensen die ze besturen.

"We willen iets leuks creëren met een ander karakter dan het Grand Prix-circuit. COTA is gebouwd rond de eisen van één groot raceweekend. Ik zou graag zien dat het bochten krijgt die we hier niet hebben. We hebben bijvoorbeeld geen kombocht, dus ik vind dat het nieuwe circuit er een moet hebben. Het moet ook een iconische chicane hebben. We willen elementen waar mensen van kunnen genieten in het soort auto's dat ze naar het circuit meenemen. De lay-out moet veel beter bij hen passen."

Gevraagd naar de tijdslijnen voor het tweede circuit wilde Mullins zich niet vastleggen op een harde datum, maar er is wel een gevoel van urgentie om lokale rij- en autoclubs niet te lang zonder circuit te laten zitten.

"We moeten alles nog afronden en het proces met de stad doorlopen", zegt hij. "We zijn ver genoeg dat we ons er comfortabel bij voelen om te zeggen dat we het liever vroeger dan later gedaan willen krijgen. We willen de lokale autosportgemeenschap niet te lang zonder faciliteit laten zitten, maar we moeten het project ook goed uitvoeren."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

COTA ziet zichzelf nog altijd als de "race van het volk" met zijn enorme toeschouwersaantallen tot 440.000 over het F1-weekend, en door de hele locatie geleidelijk om te vormen tot één gigantisch themapark willen de organisatoren inspelen op de veranderde demografie van de Formule 1 in het post-Netflix-tijdperk. Een deel daarvan kan vrij letterlijk worden genomen, met de achtbanen van het nieuwe pretpark COTALAND langs de derde sector van het circuit. Maar de Grand Prix zet ook zijn traditie voort van concerten met grote namen aan het einde van de dag, waarbij wordt aangehaakt bij Austins populaire studentensport- en eetcultuur.

Een nieuwe F1-deal tot 2034 geeft COTA de stabiliteit op lange termijn om die investeringen af te schrijven en ze om te zetten in manieren om het circuit het hele jaar door inkomsten te laten genereren, naast het organiseren van onder meer F1, MotoGP, WEC en - vanaf 2027 - Formula E. COTALAND past in dat plaatje, net als de exclusieve ledenclub en het tweede circuit.

Maar COTA is niet vergeten dat zijn kernactiviteit is om de hordes F1-fans een weekend lang te vermaken. "Formule 1 zorgt voor de actie op de baan. Het is onze taak om dat tussen de sessies aan te vullen", erkent Mullins. De concerten waren de eerste stap. Wat Bobby daarmee deed, was echt baanbrekend.

"Uiteindelijk is dit sport, maar het is ook entertainment. We willen mensen vermaken."

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- Het Motorsport.com-team

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