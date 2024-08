Het bijzondere verhaal achter een 80-jarige in de Ferrari van Michael Schumacher

Het is naast de Red Bull-demonstraties van David Coulthard en het geluid uit de A1GP-tweezitters de grootste attractie van de Racing Day(s) gebleken: de Ferrari 310B, oftewel de Formule 1-auto waarmee Michael Schumacher in 1997 de Grand Prix van Monaco wist te winnen. Tegenwoordig is de auto in handen van de 80-jarige Erich Zech. Vorig seizoen was de Duitser al met zijn Ferrari in Assen te bekennen, maar toen reed die nog niet. Het voorbije weekeinde was de bolide eindelijk in volle glorie te bewonderen en dus glundert Zech een dag later nog steeds: "Het was fenomenaal. Wat ik achteraf gezien zo prachtig vond en wat me enorm heeft geraakt, is de reactie van de fans. Ze stonden op en applaudisseerden massaal, fenomenaal om mee te maken. Eigenlijk vind ik het allermooiste dat ik mensen deze auto weer van dichtbij kan laten zien. Mijn voornaamste doel is om de beleving van deze auto zo dicht mogelijk bij Schumacher te laten komen."

Onderdeel van die beleving is dat Zech met een replica van Schumachers helm rijdt. De combinatie auto en helm doet daarmee sterk denken aan vervlogen tijden, met als enige verschil dat de Marlboro-reclame moet worden afgeplakt door de strenge wetgeving in Nederland. En oké, de man achter het stuur, vormt natuurlijk ook een belangrijk verschil. Zo reed Schumacher er op 28-jarige leeftijd in en is Zech inmiddels tachtig. "Jammer genoeg wel!", lacht hij tijdens het gesprek met Motorsport.com. "Maar dat is toch juist bijzonder? Het besturen van zo'n auto is natuurlijk een uitdaging, maar ik voel me nog onwaarschijnlijk fit. Ik moest een officiële licentie halen om erin te mogen rijden en daarvoor moest de gezondheid in orde blijken. Het was voor mij eigenlijk ook een verrassing dat ik nog zo fit ben."

Wat nog opvallender is dan de leeftijd, is dat Zech tot vorig jaar niets in de autosport had gedaan en nog nooit in een single-seater had gereden. Van nooit racen in de eerste 79 levensjaren tot ineens achter het stuur van Schumachers Ferrari kruipen. "Ik ben in mei vorig jaar pas begonnen, maar heb altijd gezegd: als ik zo’n Formule 1-auto koop, dan wil ik er ook graag een keer in rijden. In dat opzicht heb ik alles aan Ingo Gerstl te danken", duidt hij op de Oostenrijker die zelf het ronderecord in Assen te pakken heeft met zijn Toro Rosso. "Hij heeft mij zover gebracht en zei ‘we laten een gezondheidscheck doen en als die goed uitpakt, dan gaan we ervoor’. Vervolgens heb ik een GP2-auto van hem gekocht en dat is nu mijn trainingsauto. Daar ben ik mee begonnen en in mei heb ik voor het eerst in de Ferrari van Michael Schumacher gereden. Vorig jaar hebben we de auto in Assen al gepresenteerd, maar toen reed die nog niet. Vele data bleken te zijn gewist. Ingo Gerstl heeft waanzinnige contacten in Italië en dankzij hem draaide de auto in maart voor het eerst in zijn eigen werkplaats. Dat was een fenomenaal moment voor ons allemaal. Dit is de enige historische Ferrari die zonder 'F1 clienti' vanuit Maranello wordt gerund."

Foto door: Angelo Poletto

Achter de aankoop van Schumachers Ferrari gaat ook een bijzonder verhaal schuil, een verhaal dat Zech kleurrijk vertelt. "Mijn dochter woont al twintig jaar in Dubai. In Dubai is het volgende gebeurd: ze bouwden daar een compleet nieuwe Ferrari-garage. Ik ben er met mijn dochter naartoe gegaan om te kijken welke auto’s ze precies hadden. We waren in de showroom Duits aan het praten en ineens werd ik aangesproken door een jongeman die zei ‘o, u bent Duits?’ Hij gaf aan ook Duits te spreken en was chef verkoop voor Ferrari Dubai en Abu Dhabi. Hij vroeg of ik een Ferrari-fan ben en welke auto’s ik allemaal heb. Toen ik hem liet weten wat ik heb – onder meer twee La Ferrari’s, twee SF90's en een 812 – keek hij me verbaasd aan. Ik heb hem uitgenodigd voor een diner in het Burj Al Arab-hotel en tijdens het eten vertelde hij dat hij vijf maanden daarvoor een Formule 1-auto had verkocht, eentje zonder motor. Mijn reactie was dat ik ook wel in zoiets geïnteresseerd was, maar niet in een auto zonder motor..."

"Hij wist van een Ferrari-verzameling in Europa, een collectie waarvan de eigenaar was overleden. Al die auto’s zouden vervolgens naar Sotheby's gaan om te worden geveild. Hij meende zich te herinneren dat er een Formule 1-auto van Michael Schumacher bij zat, al zei ik tegen hem ‘een auto van Michael Schumacher? Die kan ik niet kopen, want die is veel te duur’. Maar goed, hij zou informatie inwinnen, checken of de auto überhaupt te verkopen viel en wat de kosten waren. Vier weken later belde hij me weer op, gaf hij door dat het inderdaad een F1-auto van Schumacher was uit 1997 en voegde hij toe dat hij de deal wel voor me kon regelen. Ik heb natuurlijk gevraagd wat de auto moest kosten en of hij een foto kon sturen. Op basis van die foto, dus zonder de auto in het echt te zien, heb ik hem vervolgens gekocht. Drie dagen later stond Schumachers auto bij mij in de garage... Zo is het tot stand gekomen."

Na alle inspanningen om de 310B weer aan de praat te krijgen, reed Zech er eerder dit jaar voor het eerst mee tijdens de Jim Clark Revival in Hockenheim. "Dat was alsof Pasen en kerst op één dag vielen, zo mooi!", lacht hij terugblikkend. "Hockenheim is voor mij een thuiswedstrijd, aangezien ik er maar dertig kilometer vandaan woon. Na Hockenheim zijn we met de auto naar Spielberg (waar de foto's uit dit artikel genomen zijn) gegaan en het weekend in Assen was de derde keer dat we ermee hebben gereden. Ik heb eerlijk gezegd enorm genoten van Assen, vooral van de fans." Zech komt graag terug naar Drenthe, normaliter tijdens de Classic GP in september en idealiter ook volgend jaar weer tijdens de Racing Day. "Dat hoop ik toch! Ik heb nu een leeftijd bereikt dat je niet meer kunt zeggen wat morgen brengt, maar als alles goed gaat, dan kom ik graag terug."

Zech heeft op respectabele leeftijd eigenlijk zijn jongensdroom waargemaakt. "Ik heb vroeger bijna alle races van Schumacher gekeken en ging ook naar de Grand Prix, toen die nog in Hockenheim was. Ik weet dat nog goed, prachtige tijden waren dat in de Formule 1, ook met het geluid... Als de races in het buitenland waren, dan zaten we allemaal televisie te kijken en te duimen dat hij zou winnen." Decennia later rijdt Zech zelf rond in een auto van de Duitse raceheld en één van de allergrootste legenden uit de autosport. "Ach ja, het is eigenlijk best een cool verhaal", sluit hij met gevoel voor understatement af.