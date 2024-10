Bijzondere uitspraken van vader Pérez, Marko lacht: "Ik waardeer zijn optimisme"

De kwalificatie in Mexico is er niet voor het eerst eentje met twee gezichten geweest voor Red Bull Racing. Max Verstappen kwam na een 'nutteloze' vrijdag verrassend goed voor de dag en wist P2 uit het vuur te slepen. Het levert hem complimenten van Helmut Marko op. "We verloren voor de kwalificatie steeds drie à vier tienden in sector 3. We zeiden 'als we dat voor elkaar krijgen, dan ziet het er goed uit'. Dat is gelukt en het was natuurlijk weer een magische ronde van Max. Nadat hij die eerste tijd kwijtraakte, heeft hij de zenuwen onder controle gehouden en een optimale ronde gereden. De engineers verdienen ook lof", laat de Oostenrijker bij Sky Sports Deutschland weten. "Ze hebben in de juiste richting gewerkt. Onze auto heeft maar een klein window waarin die werkt, maar nu wees alles de goede kant op."

Bij Sergio Pérez ziet de wereld er compleet anders uit. Met P18 sneuvelde de thuisrijder al in Q1, hetgeen ook nog wel past in wat hij donderdag 'een vreselijk seizoen' noemde. De vader van Sergio - Antonio Pérez Garibay - heeft echter nog altijd een onverminderd vertrouwen in zijn zoon. Deze week heeft hij volgens het Mexicaanse Récord laten optekenen: "Het beste van Checo Pérez moet nog komen. Ik weet zeker dat hij na verloop van tijd de wapens en de tools zal hebben om voor het wereldkampioenschap te vechten. Ik ben erg enthousiast en kan zeggen dat Checo wereldkampioen zal worden." Volgens Sky Sports Deutschland heeft Pérez senior die woorden in gesprek met hun eigen medium herhaalt, waarbij hij volgens presentator Peter Hardenacke ook zou hebben benoemd dat president van Mexico worden op termijn tot de mogelijkheden kan behoren voor zijn zoon.

Als Marko naar de woorden van Pérez' vader en de kwalificatie van Checo wordt gevraagd, luidt het antwoord: "Ik waardeer zijn optimisme, maar..." De 81-jarige topadviseur is logischerwijs minder te spreken over wat hij zaterdag op de baan heeft gezien. "Via de radio heeft hij geklaagd over zijn remproblemen. Dat heb ik in ieder geval gehoord. We moeten kijken wat er precies aan de hand was, maar de opleving die we allemaal hadden verwacht, is jammer genoeg uitgebleven."

Tsunoda maakt ook geen goede beurt met crash, druk van Lawson?

Waar Pérez senior en sponsor Carlos Slim ervan overtuigd zijn dat Pérez ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt, hopen Yuki Tsunoda en Liam Lawson zich op te werpen als alternatieven. Tsunoda mag in Abu Dhabi een bandentest in de RB20 afwerken, maar heeft in Mexico-Stad evenmin een goede beurt bij Marko gemaakt met zijn crash in Q2. "Hij reed met een nieuwere vloer dan Lawson, al weet ik niet of ze nog reserve-onderdelen hebben. Als ze de boel opnieuw moeten opbouwen, dan zou hij achteraan moeten starten", duidt Marko op het eventueel overtreden van de parc fermé-regels met een andere specificatie, waar dan een start vanuit de pitstraat bij hoort.

"Het was een onnodige crash, zou ik zeggen." Marko ziet het als een patroon sinds Tsunoda Lawson naast zich heeft gekregen als teamgenoot. "Nou ja, hij heeft in Austin die spin gehad en nu in de kwalificatie deze crash. We dachten dat het zich allemaal gestabiliseerd had, maar nu de druk van Lawson komt, valt dat toch te merken."