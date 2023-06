Bijzondere memorabilia van Verstappen en De Vries onder de hamer

In paint shop van AlphaTauri in het Italiaanse Faenza werden dinsdag aan geselecteerde pers enkele van de in totaal meer dan 300 geselecteerde objecten gepresenteerd. Blikvanger voor de eerste veiling is de STR11 racewagen (zonder motor), die in het tweede deel van het F1-seizoen van 2016 is gebruikt. Hoewel Max Verstappen niet in deze auto heeft gereden, zijn enkele onderdelen wel te herleiden naar de Nederlander voordat hij naar Red Bull Racing promoveerde. De racewagen moet tussen de 500.000 en 750.000 euro opbrengen.

De eerste 70 objecten worden nu op de online marktplaats geveild en fans kunnen tot 12 juli een bod uitbrengen. Naast de STR11 zijn er diverse auto-onderdelen te vinden zoals wielmoeren, voor- en achtervleugels, mock-ups, stoeltjes, sidepods en ook een versnellingsbak die in 2013 is gebruikt. Een fraai object is een hand geschilderde engine cover van auto uit 2016. Racekits van de coureurs, helmen en gesigneerde caps ontbreken niet.

Door Jos Pirkner geschilderde stier op de engine cover Scuderia Toro Rosso 2016 Photo by: Catawiki

Gedragen overalls en meer

Sommige stukken die voorbijkomen kunnen ook op emotionele waarde van de coureur rekenen. Zo wordt de overall geveild die De Vries heeft gedragen tijdens zijn eerste test voor het team. “Ik ben eigenlijk wel jaloers. Eigenlijk zou ik ook moeten bieden want de overall is vanwege de herinnering wel mooi om te hebben,” vertelt De Vries via een online verbinding aan onder meer Motorsport.com. “Dat was een speciale dag, iets waar ik lang naar had uitgekeken. Het was de start van een nieuw hoofdstuk van mijn carrière. Vanwege de beperkte voorbereidingskilometers in de Formule 1, was de test in Abu Dhabi belangrijk voor ons als team en daarnaast een gedenkwaardige dag.”

Maar ook fans van Yuki Tsunoda en voormalige coureurs uit de renstal zoals Sebastian Vettel, Gasly, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz kunnen hun hart ophalen. Zo bevindt zich onder meer de onderkleding van Sebastian Vettel uit 2008 met bloedvlek. Samen met een balaclava en handschoenen gaat bijzondere item onder de hamer. Ook een gesigneerde racepak van Tsunoda bevindt zich onder de eerste batch van objecten die geveild worden.

Vergroten toegankelijkheid sports memorabilia

De populariteit van sports memorabilia wordt volgens Catawiki steeds groter. Sinds 2008 zijn via het platform al meer dan 100.000 objecten in deze categorie van eigenaar gewisseld. De verkoop is in de laatste vier jaar meer dan verdubbeld. Er wordt op regelmatige basis een online veiling van F1-memorabilia opgezet, maar op zo'n grote schaal in samenwerking met en team is nog niet vertoond.

Het team van AlphaTauri ziet kans om aan fans tegemoet te komen door een verbintenis aan te gaan. De ruim 300 objecten zijn met de hand geselecteerd door teamleden en de vaste racekenner van Catawiki. “Ik loop hier net een rondje en ik zie al die dingen uitgestald staan. Dat riep meteen allerlei herinneringen op”, vertelt teambaas Franz Tost. Hij legt uit waarom het partnership met de multinational uit Amsterdam goed aansluit bij de behoefte van fans. “We worden regelmatig gevraagd of we memorabilia verkopen. Het kan wel, maar we hebben geen platform om dat te doen. Van de order, naar verpakken, verzending en de geldstromen: het is niet eenvoudig. Nu hebben we daar een fantastische partner voor. Zij bieden de memorabilia aan en heb je speciale verzoeken, vraag hen en wie weet kunnen we het mogelijk maken.”

Snuffel hier rond tussen de eerste objecten. De eerste veiling loopt tot 12 juli. De tweede veiling zal rond de Nederlandse en Italiaanse Grand Prix plaatsvinden, gevolgd door eentje rondom de Japanse GP eind september, daarna rond het F1-evenement in Las Vegas in november en de laatste zal rond de feestdagen in december worden georganiseerd.

Een ‘significant deel’ van de eerste opbrengst wordt gedoneerd aan de noodhulpactie van de stad Faenza ter ondersteuning van de slachtoffers van de overstromingen en hevige regenval in mei van dit jaar. Een deel van de daaropvolgende veiling gaat naar Wings for Life, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar ruggenmergletsel.

Rijderskit Max Verstappen Photo by: Catawiki