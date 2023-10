De bijzondere manier waarop Haas F1 de updates op de auto kreeg

Het Haas F1 Team presenteerde in Austin een flink veranderde VF-23. Niet alleen de livery is aangepast, ook de auto zelf is flink aangepakt. De renstal had echter een korte voorbereidingstijd na de Grand Prix van Qatar en zag geen mogelijkheid om de auto naar de fabriek terug te sturen en daar de nieuwe onderdelen op de bolide te krijgen. Toch is het Amerikaanse team erin geslaagd om de updates tijdens de Amerikaanse Grand Prix te gebruiken. Daar heeft teambaas Guenther Steiner een onconventionele truc voor moeten uithalen. "De auto's zijn hier gekomen en we hebben een werkplaats gehuurd", vertelt de Italiaan. "We kregen de auto's [vorige week] zaterdag, namen de auto's mee naar de werkplaats en de nieuwe onderdelen werden ingevlogen vanuit Europa. We hebben ze op de auto gezet en de auto's donderdag naar de paddock gebracht."

Haas maakte al bekend dat er wat aerodynamische oppervlakten aangepast zijn, maar Steiner onthult dat er ook kleine veranderingen zijn die niet met het blote oog zichtbaar zijn. "De radiator-ducts zijn aangepast", aldus de teambaas. "We moeten de radiatoren op dezelfde plek houden, want anders moeten we de side impact structure ook veranderen. Als we dat willen, moet een nieuw chassis gehomologeerd worden. Dat is op dit moment niet logisch. Je kan het proberen, maar dat heb je pas voor de laatste race geregeld, dat zou niet logisch zijn." Verdere aanpassingen zijn er dus niet: "We hebben de vloer aangepast, dat kan je zien, maar onder de huid van de auto is alles hetzelfde. De radiatoren en de elektronica zitten nog allemaal op dezelfde plek."

Bij de Haas-coureurs heerst voorzichtig wat optimisme na de introductie van deze updates. "Het is fijn om de auto met alle updates te zien", vertelt Kevin Magnussen. "We hebben niet veel updates gehad dit jaar, het was een heel zwaar jaar op het gebied van vinden van performance. De teamleden hebben het heel moeilijk gehad met het verbeteren van de auto. Deze update is een heel spannende, want het zorgt voor iets totaal anders." Volgens de 31-jarige Deense rijder is hoe dan ook het introduceren van de onderdelen een goede zet: "Als het geen goede stap is, dan leert het ons veel voor de auto van volgend jaar."