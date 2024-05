De veiling van deze zeer bijzondere horloges van de zevenvoudig Formule 1-kampioen had al op 13 mei moeten plaatsvinden, maar dat gebeurde pas een dag later doordat veilinghuis Christie’s te maken kreeg met een cyberaanval. Toen deze veiling op dinsdag wel door kon gaan, leverde de collectie uiteindelijk 4 miljoen Zwitserse franken op, omgerekend zo’n 4,08 miljoen euro. Daarmee heeft de opbrengst voldaan aan de verwachtingen van het veilinghuis, want zij rekenden op een eindbedrag van ongeveer 4 miljoen euro.

Veel aandacht ging bij deze veiling uit naar de F.P. Journe Michael Schumacher unique Platinum Vagabondage, die Schumacher als cadeau kreeg van voormalig Ferrari-baas Jean Todt. Daarmee staat dit horloge dus voor meer dan enkel een klokwerkje, want het toont de sterke band die de twee hadden in de hoogtijdagen van Ferrari – waar Schumacher vijf titels behaalde. Op de wijzerplaat van dit klapstuk zijn de zeven wereldtitels van de Duitser afgebeeld. Ook de helm van de coureur en het Ferrari-logo zijn prominent afgebeeld. Tevens staat er een persoonlijke boodschap van Todt in de achterkant van het horloge gegraveerd, waaruit blijkt dat dit een kerstcadeau was voor de recordkampioen. Uiteindelijk ging deze voor 1,5 miljoen Zwitserse franken (1,530 miljoen euro) onder de hamer, waarmee het voldeed aan de verwachtingen van 1,1 tot 2 miljoen dollar.

Een ander horloge dat in de belangstelling stond, was het horloge dat Schumacher na zijn zesde wereldtitel kreeg. Ook dit was een kerstcadeau van Todt, gezien de boodschap 'J. Todt pour M. Schumacher, Noël 2003' dat gegraveerd staat op de achterkant van het horloge. Christie’s had dit horloge voor ongeveer 250.000 euro in de catalogus staan, maar uiteindelijk ging deze voor ruim 400.000 euro weg.

“Verzamelaars waren heel blij om deze uurwerken met een rijke geschiedenis te ontdekken”, zegt Remi Guillemin, hoofd van horloges van Christie’s in Europa. Het is niet voor het eerst dat bijzondere items van Michael Schumacher geveild zijn. In 2022 ging nog een F2003 van 'Schumi' weg voor zo'n 13,5 miljoen euro. In 2017 mocht iemand zich na het aftikken van 6,8 miljoen euro de gelukkige eigenaar noemen van de F2001, waarmee hij zijn tweede titel namens Ferrari mee veiligstelde.