Bijzondere F1-parade bij GP van Oostenrijk met Ferrari van Lauda

De Legens Parade is een fijne traditie op de Red Bull Ring, waarmee de organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix het publiek kennis laten maken met bijzondere auto's uit het verleden. Voorheen zijn onder meer Alain Prost, Gerhard Berger en Niki Lauda achter het stuur gekropen. Anno 2022 is de zoon van wijlen Niki Lauda de hoofdattractie en wel om zijn vader te eren met een demorun in de Ferrari 312B3, de eerste Ferrari waar Lauda voor Ferrari mee uitkwam in de Formule 1 in 1974.

De Ferrari van Lauda, naar wie trouwens de eerste bocht op de Red Bull Ring is vernoemd, is ook meteen de oudste bolide die fans vanaf de tribune kunnen bewonderen. Doordat het thema ditmaal 'vijf decennia Formule 1' is, heeft de organisatie van elk decennium minimaal één bolide kunnen regelen. De jaren '70 zijn zeer goed vertegenwoordigd, aangezien McLaren CEO Zak Brown in de Lotus 79 van Mario Andretti uit 1978 zal stappen. Riccardo Patrese kruipt achter het stuur van de Brabham BMW BT52 uit 1983, terwijl Martin Brundle het genoegen heeft in de Benetton B192. Brundle was dat jaar teamgenoot van Michael Schumacher, die in een andere B192 zijn eerste F1-zege pakte en zijn eerste jaar in de koningsklasse afsloot (meer daarover in de video onderaan deze pagina).

Wat betreft het materiaal uit deze eeuw geeft Ralf Schumacher acte de présence in de BMW Williams FW25 uit 2003. David Coulthard maakt de line-up compleet en mag in Oostenrijk de Red Bull RB8, ofwel de kampioensauto van Sebastian Vettel uit 2012, aan de tand voelen. Het heden is tot slot ook vertegenwoordigd doordat de (statische) showauto van de Formule 1 op basis van de 2022-reglementen te zien is voor publiek.

De Legends Parade zal zondag voorafgaand aan de race in Spielberg plaatsvinden, van 12.35 tot 12.55 uur.

Overzicht: Legends Parade GP Oostenrijk 2022

Mathias Lauda, Ferrari 312B3 (1974/ Niki Lauda)

Zak Brown, Lotus 79 (1978/ Mario Andretti)

Riccardo Patrese, Brabham BMW BT52 (1983)

Martin Brundle, Benetton B192 (1992)

Ralf Schumacher, BMW Williams FW25 (2003)

David Coulthard, Red Bull RB8 (2012 / Sebastian Vettel)

Formula 1, showauto 2022

Video: De vrouw die tegenwoordig in Benetton B192 van Michael Schumacher rijdt