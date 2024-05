Bijzondere cijfers Verstappen, Red Bull legt uit waarom Norris zo dichtbij kwam

Max Verstappen kende in Imola een lastig begin van het Formule 1-weekend, maar heeft zondag toch twee overwinningen op één dag gepakt. De Red Bull-coureur won de virtuele 24 uur van de Nürburgring met Team Redline, al draait het natuurlijk primair om zijn F1-zege in Imola. Met deze overwinning heeft Verstappen het winstpercentage in zijn F1-carrière naar 30.7 procent getild en daarmee is hij op dit moment zelfs Lewis Hamilton voorbij. De Nederlander moest er echter wel keihard voor werken, met name om Lando Norris in de slotfase van het lijf te houden. Waarom was de McLaren-coureur aan het einde sneller dan Verstappen en hoe heeft de Nederlander die laatste rondjes zelf beleefd? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update. Met ook aandacht voor Charles Leclerc die verklaart waar Ferrari het in de kwalificatie heeft verloren en Mercedes dat wordt verslagen door een eigen klantenteam en alvast een kleine vooruitblik op de Grand Prix van Monaco.

