Bijzonder: Gasly moet naar FIA-stewards na moment met kraan in Japan

De Grand Prix van Japan is vooralsnog bijzonder kort, maar heeft al wel veel stof doen opwaaien. Zo verliep de openingsfase bijzonder hectisch, met Pierre Gasly als één van de coureurs in de mêlee. De Fransman pikte onbedoeld een Rolex-bord op en moest dus een nieuwe neus halen aan het eind van de eerste ronde. Als gevolg daarvan lag hij op aanzienlijke achterstand van de rest van het veld toen de wedstrijdleiding melding maakte van een safety car-fase en nadien zelfs code rood.

Gasly was na de safety car-melding nog bezig om het veld bij te benen, waardoor zijn snelheid tamelijk hoog lag. Volgens de FIA hield de Fransman echter een (te) hoge snelheid aan toen de rode vlag werd gezwaaid. Het heeft volgens de stewards tot een gevaarlijke situatie geleid, met al een kraan op de baan. In een officieel document van de FIA, de zogenaamde 'summons', staat vermeld dat Gasly zich na afloop van de 'race' moet melden bij de stewards en dat hij tekst en uitleg moet geven om een straf te voorkomen. "Het gaat om een vermeende overtreding van artikel 57.2 uit het sportieve reglement: een te hoge snelheid tijdens de rode vlag (auto 10 bereikte snelheden tot 250 km/u bij het voltooien van de ronde en na het passeren van de plaats van het incident)."

Het past bij een zeer bijzonder statement dat de FIA even daarvoor naar buiten had gebracht. Daarin viel namelijk ook al te lezen dat Gasly te hard reed en zo voor een gevaarlijke situatie had gezorgd. Die constatering gaat echter voorbij aan twee belangrijkere zaken die niet worden benoemd. Ten eerste blijkt uit onboard-beelden van coureurs die al eerder langs de kraan kwamen, dat die er ook al stond tijdens de safety car-fase. Dit is logischerwijs onacceptabel, zeker als de gedachten nog eens teruggaan naar Jules Bianchi en nota bene Suzuka 2014. Daar komt nog bij dat geen enkel ander voortuig de baan mag betreden zonder expliciete toestemming van de wedstrijdleiding, waardoor die ook iets uit te leggen heeft - bijvoorbeeld of die toestemming is verleend of niet.