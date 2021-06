Verstappen krijgt bijna perfecte score in F1 Power Rankings

Verstappen en Norris steken in de F1 Power Rankings met kop en schouders boven de overige coureurs uit. Ze bezetten voor de GP van Stiermarken al de eerste twee posities en verstevigden op de Red Bull Ring hun voorsprong. Verstappen kreeg van de zes juryleden gemiddeld een 9,8 voor zijn dominante zege, zijn vierde van het seizoen. Gemiddeld komt de Red Bull-coureur hierdoor op een 9,1 te staan voor het volledige seizoen. Norris is in het klassement zijn naaste achtervolger. De Brit werd vijfde, kreeg een 9,3 voor zijn race en staat nu op een gemiddelde van 8,7.

Daarmee hebben de twee jonge coureurs een forse voorsprong op de concurrentie, in ieder geval in het algemeen klassement. Lewis Hamilton volgt op de derde plek met een 8,2 als gemiddelde score, nadat hij voor zijn race op de Red Bull Ring een 8,0 kreeg toebedeeld. Ook Lance Stroll kreeg die score, waarmee ze samen op de zesde plek staan. George Russell kreeg na Verstappen en Norris de hoogste score van de GP van Stiermarken met een 9,2, gevolgd door Ferrari-duo Carlos Sainz (8,3) en Charles Leclerc (8,2).

Tussenstand F1 Power Rankings na GP Stiermarken

Coureur Team Gemiddelde score 1 Max Verstappen Red Bull Racing 9,1 2 Lando Norris McLaren 8,7 3 Lewis Hamilton Mercedes 8,2 4 Charles Leclerc Ferrari 8,1 5 Pierre Gasly AlphaTauri 7,7