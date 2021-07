Bijgeloof laat Alonso op donderdagen meelopen met F1-track walks

De donderdag voorafgaand aan een Grand Prix-weekend staat voor de Formule 1-coureurs en -teams niet alleen in het teken van het spreken met de media. Het gros benut die dag ook voor een track walk over het circuit. Daarbij kunnen ze bekijken welke veranderingen er zijn aangebracht aan zaken als het asfalt, de kerbs en uitloopstroken. Die activiteit is echter bij lang niet alle coureurs even populair. Zo is Lewis Hamilton geen liefhebber van de track walks en dat gold tot dit jaar ook voor Fernando Alonso.

Inmiddels loopt de tweevoudig wereldkampioen op donderdag geregeld over het circuit rond. Maar wat heeft voor die verandering in houding gezorgd? Alonso verklaarde dat het zijn nieuwe bijgeloof is geworden. “Ik deed in Portimao een track walk omdat het een nieuw circuit was. En het leverde mijn beste weekend op. We scoorden goede punten en voelden ons daar competitief. In Barcelona en Monaco deden we het niet en vielen we weer buiten de punten. Daarna probeerden we het opnieuw in Baku en daar werden we zesde, wat onze beste race was. Vanaf dat moment bleven we track walks doen en we blijven punten scoren op zondag. Op dit moment is het dus puur een bijgelovige zaak.”

Alonso keerde begin dit jaar na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. In de eerste races moest hij teamgenoot Esteban Ocon nog voor zich dulden, maar in de laatste drie races rekende de Spanjaard overtuigend af met de Fransman. Alonso startte alle drie de races vanuit de top-tien en scoorde bovendien punten in die drie optredens. De GP van Stiermarken, de eerste van twee races op de Red Bull Ring, sloot hij af op de negende plaats. Desondanks benadrukt hij dat het een verre van gemakkelijk weekend was voor Alpine.

“Qua competitiviteit was het een zwaar weekend. Hopelijk kunnen we ons niveau verhogen dit weekend”, is Alonso hoopvol voor de Oostenrijkse GP van dit weekend. Hij vestigt zijn hoop vooral op de banden, die zachter zijn dan vorig weekend, en de weersverwachtingen voor zondag. “We hebben andere banden en we hebben de dreiging van slecht weer op zondag. Dus ja, hopelijk helpt dat ons een beetje, want ik denk niet dat de lay-out [van het circuit] de beste is voor ons pakket. Maar er liggen natuurlijk punten klaar en we moeten iedere kans grijpen.”