Bevestiging van FIA: Tactische motorwissel voor Leclerc in Miami

In de voorbije raceweekenden was Ferrari sneller in bochtige secties, maar maakte Red Bull het verschil aan het eind van rechte stukken. De Scuderia wil die trendlijn doorbreken en daar hoort om te beginnen een low-downforce pakket bij. Uit de FIA-documenten voor de technische persviewing blijkt dat Ferrari zoals aangekondigd een nieuwe achtervleugel heeft meegenomen naar het Miami International Autodrome. Het gaat om een specificatie met minder drag (luchtweerstand) en die moet een hogere topsnelheid mogelijk maken op de drie lange rechte stukken.

De introductie van deze vleugel zou volgens informatie van Motorsport.com samenvallen met een motorwissel en ook die is vrijdag bevestigd door de FIA. Tijdens de eerste vrije training heeft de autosportfederatie officieel laten weten dat vijf van de zes Ferrari aangedreven auto's voor een nieuwe krachtbron hebben gekozen. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou (beiden Alfa Romeo), Kevin Magnussen en Mick Schumacher (beiden Haas) kunnen rekenen op een nieuwe power unit. Het fabrieksteam van Ferrari heeft er alleen bij Carlos Sainz voor gekozen om niet te wisselen.

Bij WK-leider Charles Leclerc is dat zoals gezegd wel gebeurd, al heeft het niets met de betrouwbaarheid te maken. De Ferrari-motor moet volgens het team minimaal zes raceweekenden mee kunnen, waardoor de eerste motor gewoonweg terugkeert in de pool en op latere momenten nog kan worden gebruikt. De wissel is bovenal een tactische zet. Ferrari wil Leclerc het extra vermogen van een nieuwe krachtbron geven op een circuit waar dat zeer goed van pas kan komen. Ferrari heeft de interne verbrandingsmotor (natuurlijk van dezelfde specificatie), de MGU-H, de MGU-K en het uitlaatsysteem vervangen voor de allereerste Grand Prix van Miami.

Bij voornaamste rivaal Red Bull Racing zijn geen motorcomponenten vervangen.