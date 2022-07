Betere F1-starts? Ferrari introduceert nieuwe koppeling

Met name Alfa Romeo heeft dit seizoen problemen gekend bij de start van diverse races. Ook Ferrari-fabrieksrijders Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen enkele malen niet optimaal van hun plek. Dat moet vanaf dit weekend verleden tijd zijn met de komst van een verbeterde koppeling. Een Ferrari-woordvoerder bevestigt aan Motorsport.com dat het geen geheel nieuw ontwerp is, maar “een technisch detail wat een update gekregen heeft”. Het team wilde niet bevestigen welke rijders dit weekend in actie gaan komen met het verbeterde element.

Carlos Sainz bevestigt dat er eerder dit jaar problemen met de koppeling waren: “We hebben een probleem ontdekt waardoor we niet de starts konden neerzetten die we vorig jaar hadden. En dat heeft vermoedelijk ook invloed op onze motoren-metgezellen. We weten waar het probleem zit. We houden het zeer privé en we praten er weinig over, want het is niet zo dat we bij elke start ver terugvallen. We hebben gewoonweg niet de best mogelijke starts gehad. Hopelijk blijven we dat verbeteren.”

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is blij met de komst van de verbeterde koppeling: “Eindelijk! We gaan het in de vrije training voor het eerst gebruiken. Ferrari werkt hier al een tijdje aan. Nu is het er eindelijk. Dit moet de trillingen in de koppeling die we ervaren verhelpen. Gemiddeld verloren we plekken bij de start. Dat is niet mooi. In het middenveld zit iedereen zo dicht bij elkaar dat je twintig ronden achter iemand klem kunt zitten. Dat maakt je leven er niet eenvoudiger op. Dus ja, hopelijk is het nu goed.”