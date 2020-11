Bestuurder medical car na crash: "Dit toont aan hoe veilig F1 is"

Na contact met de AlphaTauri van Daniil Kvyat schoot Grosjean op angstaanjagende wijze de vangrail in. Zijn Haas-bolide brak ik tweeën en ging volledig in vlammen op. De Formule 1-gemeenschap hield de adem in, maar kon een slaak van verlichting zuchten toen Grosjean niet veel later op eigen kracht uit het wrak kwam. Van der Merwe was als bestuurder van de medical car ter plekke en spoedde zich zelfs richting de vuurzee om Grosjean van de plaats des onheils te redden. Eenmaal terug in de pitstraat blikt hij terug op zijn eigen ervaringen.

"Het kwam om te beginnen als een enorme schok voor ons allemaal. We hebben in twaalf jaar niet zo'n grote brand meer in de Formule 1 gezien. Ik heb persoonlijk überhaupt nog nooit zo veel vlammen gezien na een vergelijkbare impact. Het duurde dan ook even om te verwerken wat er überhaupt gebeurde. Dat was misschien een seconde, maar het voelde voor mij als een eeuwigheid. Daarna kon Romain gelukkig op eigen kracht uit de auto klimmen. Dat was best bijzonder om te zien na zo'n ongeluk, moet ik zeggen."

Op dat moment was Van der Merwe echter nog niet helemaal gerust. Hij wilde eerst een indicatie krijgen over de toestand van Grosjean. "Ik was in eerste instantie nog niet meteen opgelucht inderdaad. Dat kwam pas toen ik hier terugkeerde naar de pitstraat en hoorde dat hij op zich oké was. Dat is echt indrukwekkend." Het toont volgens Van der Werme, die zelf Brits F3-kampioen werd in 2003, vooral aan hoe veilig de sport anno 2020 is. "Dit laat zien dat alle systemen die we gaandeweg hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk functioneren. Al die dingen werkten hier goed samen: de halo, de barriers en de veilige gordels, alles dus. Zonder al die elementen had dit heel anders af kunnen lopen", weet Van der Merwe ook.