De beste uitspraken van Ayrton Senna

Kansen "De rijken mogen niet op een eiland leven omgeven door armoede. We ademen allemaal dezelfde lucht. We moeten iedereen dezelfde kansen geven."

Motivatie "Mijn enige motivatie in de Formule 1 is om succesvol te zijn. Als ik alleen maar meerijd, kan ik mijn job als racer voor mijzelf niet meer uitoefenen."

Limiet "Je denkt dat je een limiet hebt. Zodra je die limiet aanraakt gebeurt er plots iets en kan je nog een klein beetje verder gaan. Met mentale kracht, vastberadenheid, instinct en ervaring kan je het erg ver brengen."

Emotie "We bestaan allemaal uit emoties en we zijn allemaal in de grond op zoek naar emoties. Het gaat er alleen om een weg te vinden om die te beleven."

Focus "Ik geloof in het belang van focus. Als je je hard op iets concentreert, dan kan je er nog meer uithalen."

Geluk "Geluk ontstaat uit een zekere mentale gemoedsstaat om in vrede te leven met jezelf. Je moet mensen om je heen hebben die je leuk vindt en doen wat je graag doet."

Winnen "Ik leer mijn eigen grenzen kennen om de snelste te zijn en om de nummer één te zijn. Ik hou er gewoon van om te winnen."

Racen "De autosport en de competitie zitten me in het bloed. Dat is een deel van mijn leven. Ik heb het mijn ganse leven gedaan en het gaat boven alles."

Waarden 9 / 10 "Ik ben een professional en heb een verantwoordelijkheid. Maar ik ben ook een mens. De waarden die ik in mijn leven heb zijn sterker dan de wens van veel andere mensen om die waarden te beïnvloeden en te verstoren."