Jordan: 'Schumacher niet de beste coureur aller tijden'

Jordan was deze week te gast in de Ierse podcast Of The Ball. Tijdens het gesprek liet de Ier zich ontvallen dat Schumacher niet beschouwd mag worden als GOAT (Greatest Of All Time) omdat hij altijd een clausule in zijn contract had waarin stond dat zijn teamgenoot “tweede viool moest spelen.”

Schumacher won in zijn loopbaan 91 Formule 1-races en zeven wereldtitels, nog altijd een record. Velen beschouwen hem dan ook als de beste coureur aller tijden, maar hoewel Jordan het talent van de Duitser erkent, vindt hij hem niet de beste: “Als ik terugkijk op alle contracten die ik met Ferrari heb moeten tekenen toen Schumacher daar zat… hij was echt geweldig getalenteerd, maar er spreekt één ding tegen hem. In elk contract dat ik namens [Jordan-coureurs] Irvine, Barichello of wie dan ook moest tekenen, zat een clausule waarin stond dat ze altijd tweede viool moesten spelen achter Schumacher. Ik zou willen dat hij de beste was, maar dat is niet zo.”

Wie is dan de beste F1-coureur ooit?

Als Jordan wordt gevraagd wie hij dan wel de beste coureur aller tijden vindt, is er lichte twijfel: "Als je ze allemaal naast elkaar zet en me op de man af vraagt wie de beste is… natuurlijk heeft Schumacher een buitengewoon talent, maar dat had Senna ook. Het is altijd een lastige keuze, ik ben meestal degene die hierover voor ophef zorgt want ik vind geen van tweeën de beste rijder die ik heb meegemaakt. Ik kom dan toch altijd weer terug op Alain Prost.”

Een verrassende keuze die voor discussie zorgt, geeft Jordan toe: “Mensen zeggen altijd: ben je serieus? Maar weet je wat het is: Prost won vier titels en was heel dicht bij nog eens twee titels. Wat voor mij echter de doorslag geeft is dat hij nog steeds dezelfde kerel is met wie ik in 1979 samen in een team zat." Jordan en Prost deden eind jaren zeventig beiden wat testwerk voor McLaren, voordat de Fransman er in 1980 zijn F1-debuut maakte. "Wat hij vervolgens heeft bereikt is geweldig", vervolgt Jordan. "Wat ik altijd bijzonder aan hem heb gevonden is dat hij een echte teamspeler is: het interesseerde hem totaal niet wie zijn teammaat was. Michael was dan misschien de meest getalenteerde, maar voor mij is Alain Prost de beste coureur die ik in de dertig jaar of zo heb gezien.”

Jordan denkt dat ook Lewis Hamilton aan het rijtje Prost, Schumacher, Senna toegevoegd kan worden als de Engelsman voor de zevende wereldkampioen wordt. “Ik zou zeggen dat als hij in de komende maanden – als er dit jaar al een wereldkampioenschap is – de titel verovert hij zeker in aanmerking om de grootste aller tijden te worden.”

Hoe Schumacher in 1991 ontsnapte aan een deal met Jordan: