Besmettingen bij Williams, F1 meldt acht positieve tests

De Formule 1 zette voor de start van het uitgestelde seizoen 2020 een uitgebreid coronaprotocol op om de start van de jaargang alsnog mogelijk te maken. Onderdeel van dat protocol is dat alle medewerkers in de F1-paddock minimaal eens in de vijf dagen getest worden. Ook publiceren de F1 en de internationale autosportbond FIA wekelijks een persbericht met het aantal afgenomen tests en het aantal besmettingen. Tussen vrijdag 30 oktober en donderdag 5 november werden in totaal 1.781 tests afgenomen onder coureurs, teams en F1-medewerkers. Acht tests bleken positief.

Vorige week waren er nog negen positieve tests, waarbij wel de kanttekening gemaakt moet worden dat veel meer tests werden afgenomen (4.281 stuks). De twee weken daarvoor werden telkens acht coronagevallen gemeld. Het hoogste aantal positieve tests werd genoteerd tussen 25 september en 1 oktober met tien. Sinds het begin van het Formule 1-seizoen werden in totaal 62.978 tests afgenomen en dat leverde 63 positieve gevallen op. Van die 63 gevallen werden er 53 ontdekt in de laatste zeven weken. In de eerste elf weken waren er slechts tien positieve tests. Pas twee keer werd een coureur positief getest op het coronavirus: eerst was het Sergio Perez, die daardoor de twee Grands Prix op Silverstone miste. Ook teamgenoot Lance Stroll miste een race vanwege COVID-19, al werd dat bij de Canadees van Racing Point pas na de GP van de Eifel vastgesteld.

Het coronavirus heeft nu ook toegeslagen bij Williams. Volgens Speedweek.com heeft de Britse renstal bevestigd dat meerdere medewerkers in de afgelopen twee weken positief hebben getest op COVID-19. Het exacte aantal positieve tests heeft het team niet bekendgemaakt. Wel bevestigde Williams dat de positief geteste medewerkers in contact hebben gestaan met teamleden die op het circuit werken. Die betreffende teamleden, evenals anderen die in nauw contact hebben gestaan met de besmette medewerkers, moeten nu ook in isolatie. Dat levert Williams echter geen problemen op voor de Grand Prix van Turkije van volgende week, want het team heeft vervangers die gereed zijn om in te vallen.