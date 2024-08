Beroep Red Bull F1-werkneemster tegen Horner afgewezen

Begin dit jaar diende een werkneemster van Red Bull Racing een klacht in over vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit ontkende de aantijgingen en Red Bull stelde een onafhankelijk onderzoek in, waarin Horner werd vrijgesproken. De werkneemster zelf werd op non-actief gesteld. Zij is vervolgens in beroep gegaan tegen het resultaat van het onderzoek, maar dat beroep is afgewezen, zo laat Red Bull GmbH - het Oostenrijkse concern, niet het raceteam zelf - donderdag in een verklaring weten.

"Eerder dit jaar werd een klacht tegen Christian Horner onderzocht. Die klacht werd behandeld via de klachtenprocedure van het bedrijf door de benoeming van een onafhankelijke KC [King's Council, advocaat] die de klacht afwees", valt in de verklaring van Red Bull GmbH te lezen. "De klager maakte gebruik van het recht om in beroep te gaan en dat beroep is behandeld door een andere onafhankelijke KC. Alle fasen van de beroepsprocedure zijn nu afgerond, met als eindresultaat dat het beroep niet wordt gehonoreerd. De conclusies van de KC zijn geaccepteerd en overgenomen door Red Bull. Het interne proces is afgerond. Het bedrijf respecteert de privacy van al haar medewerkers en zal op dit moment geen verdere publieke uitspraken doen over deze zaak. Red Bull is vastbesloten om te blijven voldoen aan de hoogste normen op de werkplek."

Voor de start van het Formule 1-seizoen was er een hoop te doen om deze zaak. Na de aantijgingen liet Red Bull een onafhankelijk onderzoek doen. Dit onderzoek nam meerdere weken in beslag en was vlak voor de Grand Prix van Bahrein afgerond. Horner werd vrijgesproken van de aantijgingen, al ging de reuring door toen er tijdens de tweede vrije training in Sakhir talloze appjes werden gelekt. De werkneemster kon nog wel in beroep tegen het resultaat en heeft dat dus ook gedaan, zonder succes. Het is nog niet bekend of er verdere vervolgstappen ondernomen zullen worden. Motorsport.com heeft vernomen dat Red Bull GmbH vervolgstappen overweegt en dat de werkneemster nog altijd op non-actief staat. Het Red Bull F1-team beschouwt de zaak nu als gesloten.

Na het onderzoek liet Red Bull destijds in een verklaring weten dat zij 'ervan overtuigd zijn dat het onderzoek eerlijk, grondig en onpartijdig is uitgevoerd'. Horner zelf benadrukte dat er nog altijd sprake was van eenheid binnen het team, ondanks dat Jos Verstappen waarschuwde dat het team uit elkaar zou vallen. "Ik ben gewoon blij dat het proces achter de rug is. Ik kan er verder niet op reageren", zei Horner voor de openingsrace. “We focussen ons nu volledig op de Grand Prix en het aanstaande seizoen, waarin we proberen beide wereldtitels te verdedigen. De eenheid is nog nooit zo sterk geweest.”